MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Ünlü manken Didem Soydan mini elbiseli ayna pozlarıyla göz kamaştırdı

Ünlü manken Didem Soydan mini elbiseli ayna pozlarıyla göz kamaştırdı

29.06.2022 14:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü manken Didem Soydan cesur paylaşımları ve güzelliğiyle sosyal medyayı sallamaya devam eden isimler arasında yer alıyor. Fit vücudunu her fırsatta takipçilerinin beğenisine sunan güzel manken, son olarak mini elbiseli pozlarını Instagram hikayesinde paylaştı. Soydan'ın bu pozları takipçilerini mest etti.

Ünlü manken Didem Soydan mini elbiseli ayna pozlarıyla göz kamaştırdı

Özel hayatıyla ilgili sosyal medya hesabından sık sık paylaşımlarda bulunan güzel manken Didem Soydan, dekolteli pozlarıyla takipçilerini büyülemeye devam ediyor. Son olarak siyah mini elbisesiyle ayna pozlarını paylaşan ünlü manken, fiziğinin muhteşemliğiyle dikkat çekti.

SİYAH MİNİ ELBİSELİ AYNA POZU NEFES KESTİ

764 bin takipçili Instagram hesabından yaptığı dekolteli paylaşımlarla kasıp kavurmaya devam eden güzel manken Didem Soydan paylaşımlarıyla olay yaratıyor.

didem soydan

Instagram hesabının hikayeler bölümünden yeni bir pozunu paylaşan Soydan, siyah mini elbisesiyle verdiği ayna pozuyla adeta yürek hoplattı.

didem

KIRMIZI ELBİSELİ POZLARIYLA BEĞENİ YAĞMURUNA TUTULMUŞTU

Geçtiğimiz haftalarda katıldığı Watson ödülleri gecesinde giyidği kırmızı elbiseyle adeta alev saçan güzel manken, görenleri büyülemişti.

287948073_167373832432845_4626983899826967650_n

O pozlarını Instagram hesabından paylaşan Didem Soydan, muhteşem fiziği ve görüntüsüyle beğeni yağmuruna tutulmuştu.

288680279_560793435657083_7224126475269803870_n

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
8 yıldır kanserle savaşan ünlü sunucu hayatını kaybetti 8 yıldır kanserle savaşan ünlü sunucu hayatını kaybetti
Cüneyt Arkın'ın ölüm nedeni ve cenaze programı belli oldu!Cüneyt Arkın'ın ölüm nedeni ve cenaze programı belli oldu!
Anahtar Kelimeler:
Didem Soydan Instagram
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Akaryakıt fiyatlarında tabela değişti!

Akaryakıt fiyatlarında tabela değişti!

Asgari ücret zammı için formül belli oldu: İlk kez...

Asgari ücret zammı için formül belli oldu: İlk kez...

Cinsel istismarda bulunup başına taşla vurmuştu! Yabancı uyruklu kişi için istenen ceza belli oldu

Cinsel istismarda bulunup başına taşla vurmuştu! Yabancı uyruklu kişi için istenen ceza belli oldu

Halk TV'de 'Sayın Öcalan' skandalı! "Dilinizi mi yuttunuz?"

Halk TV'de 'Sayın Öcalan' skandalı! "Dilinizi mi yuttunuz?"

NATO zirvesine damga vuran olay! Erdoğan'a böyle seslendi

NATO zirvesine damga vuran olay! Erdoğan'a böyle seslendi

Ayçiçek yağı fiyatı için sevindiren gelişme

Ayçiçek yağı fiyatı için sevindiren gelişme

İlginizi Çekebilir

Tespit etmesi yıllar sürdü! Bu bile etkiliyor: Çok sık uçuyorsanız...

Tespit etmesi yıllar sürdü! Bu bile etkiliyor: Çok sık uçuyorsanız...

Etkisi inanılmaz! Yatmadan önce mutlaka için

Etkisi inanılmaz! Yatmadan önce mutlaka için

Herkesi kendine hayran bırakan Yasak Elma'nın renkli karakteri Yıldız'ın yaza yakışır çiçekli elbisesine alternatif öneriler

Herkesi kendine hayran bırakan Yasak Elma'nın renkli karakteri Yıldız'ın yaza yakışır çiçekli elbisesine alternatif öneriler

Böyle 'aile işletmesi' görülmedi! ''En seksi ikili''

Böyle 'aile işletmesi' görülmedi! ''En seksi ikili''

Tedavi edilmezse kısırlık, işitme veya görme kaybına neden olabilir

Tedavi edilmezse kısırlık, işitme veya görme kaybına neden olabilir

Verdiğiniz paraya değecek, en havalı Amazon ürünleri listesi

Verdiğiniz paraya değecek, en havalı Amazon ürünleri listesi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.