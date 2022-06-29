Ünlü manken Didem Soydan mini elbiseli ayna pozlarıyla göz kamaştırdı

Özel hayatıyla ilgili sosyal medya hesabından sık sık paylaşımlarda bulunan güzel manken Didem Soydan, dekolteli pozlarıyla takipçilerini büyülemeye devam ediyor. Son olarak siyah mini elbisesiyle ayna pozlarını paylaşan ünlü manken, fiziğinin muhteşemliğiyle dikkat çekti.

SİYAH MİNİ ELBİSELİ AYNA POZU NEFES KESTİ

764 bin takipçili Instagram hesabından yaptığı dekolteli paylaşımlarla kasıp kavurmaya devam eden güzel manken Didem Soydan paylaşımlarıyla olay yaratıyor.

Instagram hesabının hikayeler bölümünden yeni bir pozunu paylaşan Soydan, siyah mini elbisesiyle verdiği ayna pozuyla adeta yürek hoplattı.

KIRMIZI ELBİSELİ POZLARIYLA BEĞENİ YAĞMURUNA TUTULMUŞTU

Geçtiğimiz haftalarda katıldığı Watson ödülleri gecesinde giyidği kırmızı elbiseyle adeta alev saçan güzel manken, görenleri büyülemişti.

O pozlarını Instagram hesabından paylaşan Didem Soydan, muhteşem fiziği ve görüntüsüyle beğeni yağmuruna tutulmuştu.





