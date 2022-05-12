Ünlü manken Didem Soydan sütyensiz pozuyla sosyal medyayı salladı

Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren ünlü manken Didem Soydan, son paylaşımıyla adeta herkesi mest etti. Giydiği sarı bluzla sütyensiz pozlarını sergileyen Didem Soydan, paylaşımıyla takipçilerinden tam not aldı. Ünlü mankenin bu paylaşımına binlerce beğeni yağdı.

Son dönemin en popüler oyuncularından olan Burak Deniz, manken Didem Soydan ile aşklarına ikinci şans tanımıştı. Şimdilerde birliktelikleri devam eden ünlü çift paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

Burak Deniz, "Didem Soydan'la ayrılık sebebiniz sosyal medyadaki cesur paylaşımlar mı?" sorusunu cevaplamıştı.

Didem Soydan ise "Burak ile ayrılığımızın sebebinin benim sosyal medyadan yaptığını paylaşımlardan kaynaklandığı haberleri yapıldı. Bunlar kesinlikle yalan. Kendisinin de dediği gibi. Biz o kadar geri kafalı insanlar değiliz. Özel hayatımızı konuşmuyoruz" demişti.

SÜTYENSİZ POZUYLA NEFES KESTİ

Son olarak Instagram hesabından yaptığı paylaşım sonrası sütyensiz tarzıyla dikkat çeken Didem Soydan, güzelliğiyle büyüledi. Sarı bir bluzun içine sütyen giymeyen Didem Soydan, farklı açılardan bir sürü poz verdi.

Güzel mankenin bu paylaşımlarına takipçileri adeta beğeni ve yorum yağdırdı.



