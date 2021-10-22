Ünlü manken estetiğe kafa tutmuş! Kulaklarına yaptığını duyunca şaşıracaksınız…

Estetik kaygısı sadece 2021 yılının konusu değil. Geçmişte de bu tarz haberler sık sık gündem oldu. Ancak şimdi okuyacağınız hepsinin üstünde bir kriz yarattı. Ünlü manken Doğa Bekleriz, estetik bakış açısı sebebiyle tıbba kafa tuttu ve herkese ders olacak bir hareket yaptı.

2006 yılına damga vuran olay iddiaya göre şu şekilde gerçekleşti; Doğa Bekleriz, bir davet için hazırlandığı sırada saçlarını topuz yaptı. Fakat Bekleriz, saçını topladıktan sonra görüntüsünden hiç hoşlanmadı. Çünkü kulaklarının kepçe olduğu ortaya çıkıyordu. O da kulaklarını bir yapıştırıcı yardımı ile başına yapıştırmaya karar verdi. Başlarda her şey normaldi. Ancak zaman geçtikçe Doğa Bekleriz’in kulakları kızardı ve şişmeye başladı. Doktora koşan mankene acil müdahale gerçekleştirildi. Solüsyonlar yardımı ile kulak baştan ayrıldı.

ÜNLÜ MANKEN KONUYLA İLGİLİ NE DEDİ?

Olaydan sonra bir süre kulaklarının iyileşmesi için evden çıkmayan Bekleriz, konuyla ilgili, “ Kepçe kulaklarımdan rahatsız olduğum için bunu hep yaparım. Bu sefer yapıştırıcının üstüne saç spreyi sıktım. Yapmamam gerekirdi.” açıklamasında bulunmuştu.



