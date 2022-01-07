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  4. Ünlü manken Şevval Şahin Kolombiya pozlarıyla Instagram'ı salladı!

Ünlü manken Şevval Şahin Kolombiya pozlarıyla Instagram'ı salladı!

07.01.2022 13:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cesur pozlarıyla magazin gündeminin ilgiyle takip ettiği isimler arasında yer alan ünlü manken Şevval Şahin, Kolombiya tatilinden göğüs dekolteli pozlarını paylaştı.

Ünlü manken Şevval Şahin Kolombiya pozlarıyla Instagram'ı salladı!

Miss Turkey 2018 birincisi Şevval Şahin, sosyal medya paylaşımları ve özel hayatıyla sık sık gündeme geliyor. Şahin, bu defa Kolombiya tatilinden paylaştığı derin göğüs dekolteli pozlarıyla adından söz ettirdi.

Ünlü manken Şevval Şahin Kolombiya pozlarıyla Instagram'ı salladı!

Ünlü manken Şevval Şahin Kolombiya pozlarıyla Instagram'ı salladı!


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Şevval Şahin
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