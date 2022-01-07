Ünlü manken Şevval Şahin Kolombiya pozlarıyla Instagram'ı salladı!

Miss Turkey 2018 birincisi Şevval Şahin, sosyal medya paylaşımları ve özel hayatıyla sık sık gündeme geliyor. Şahin, bu defa Kolombiya tatilinden paylaştığı derin göğüs dekolteli pozlarıyla adından söz ettirdi.
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