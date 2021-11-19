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Ünlü manken Simge Ünal'dan şok çıkış: Fakir biriyle sevgili olamam!

19.11.2021 14:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü model Simge Ünal, bir AVM çıkışı objektiflere takıldı. Meslektaşı Özge Ulusoy'un "Mankenler gidip fakirle mi çıksınlar?" sözlerini değerlendiren Ünal, "Özge'ye katılıyorum. Sevgili olacağım kişiyle yaşam standartlarım aynı olması gerekiyor" diyerek şaşırttı.

Ünlü manken Simge Ünal'dan şok çıkış: Fakir biriyle sevgili olamam!

Snob Magazin'in haberine göre; giyim tarzıyla bakışları üzerinde toplayan model Simge Ünal, alışveriş için mağazaları dolaştı.

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"ÖZGE'YE KATILIYORUM"

Meslektaşı Özge Ulusoy'un "Mankenler gidip fakirle mi çıksınlar?" sözlerini değerlendiren Ünal, "Özge'ye katılıyorum. Sevgili olacağım kişiyle yaşam standartlarım aynı olması gerekiyor" dedi.

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"BANA AYAK UYDURMASI GEREKİYOR"

Sözlerini sürdüren Ünal, "Yanıma yakışan biri tabii ki olmalı ama gittiğimiz yerlerde de bana ayak uydurması gerekiyor. O yüzden fakir biriyle sevgili olamam. 'Geliri düşük biriyle sevgili olurum' diyenlerin bugüne kadar birlikte olduğu kişilere bakın hep maddi durumu iyi olanlarla birlikte oldukları ortaya çıkar.
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Onlar da gerçeği söylemekten kaçınıyor" diyerek iddialı bir açıklamada bulundu.

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YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 12 yorum
allah için zengin birisinin senin gibi bir tipsizle ne işi olur
merak etmeyin zaten gercek fakir sizinle sevgili olacak kadar edeplidir
Sevgilim güvenme güzelliğine, Senin de saçların tarumar olur; Aldanma talihin pembe rengine, Hayatın uzun bir intizar olur. Demiş şair

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