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Ünlü manken Tanrıyar, saçına taktığı bağ yaprağı ile sunuculuk yaptı

MAGAZİN HABERLERİ  | 27.07.2019 22:56 | Son Güncelleme

Ünlü manken İpek Tanrıyar Evler, Tokat’ın Erbaa ilçesinde düzenlenen festivalde sunuculuk yaptığı sahneye saçına taktığı asma bağ yaprağı ile çıktı.

Ünlü manken Tanrıyar, saçına taktığı bağ yaprağı ile sunuculuk yaptı

Tokat'ın Erbaa ilçesinde 21.si düzenlenen Uluslararası Geleneksel ve Kültürel Erbaa Yaprak Festivali renkli görüntülere sahne oluyor. 7 ülkeden folklor ekiplerinin katıldığı festivalde sunuculuk yapan ünlü manken İpek Tanrıyar Evler, alışılmışın dışında bir saç modeli ile çıktı.

Bağ yaprağını baş tacı yaparak farklı bir model ortaya çıkaran ünlü manken alkış topladı.

"HEP DOLMA YAPACAK DEĞİLİZ YA"

Sosyal medya hesabında ‘Hep dolma yapacak değiliz ya’ başlığında paylaşımda bulunan Tanrıyar, “Erbaa’da yaprak festivalinde görevlilerden saçıma takmak için yaprak istedim. Çünkü ülkemiz için önemli bir değer. Buradaki yaprakları dünyaya tanıtmamız gerekiyor. Bu festivalleri kaynaşmaktan ziyade bunun için gerçekleştiriyoruz. Onun için bu özenle yetiştirilen yaprakları da ben gururla başımın tacı ederim diye düşündüm. Onlara saçıma takarak sahneye çıktım” dedi.

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Erbaa ilçesinde 5 yıl öncede düzenlenen festivalde sunuculuk yapan Tanrıyar, üzüm bağlarında çalışan kadınlarla yaprak toplayarak topraktan dolma sarmayı denemişti.

Festivalde konuşma yapan Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl’de vatandaşların festivale yoğun ilgi göstermesinden dolayı mutlu olduklarını, o nedenle ayrı bir coşku heyecan yaşadığını dile getirdi. 3 gün sürecek olan festival hafta sonu yaylada düzenlenecek olan konser programı ile sona erecek.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
İpek Tanrıyar tokat erbaa

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