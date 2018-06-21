Sanıklar avukatı aracılığıyla karara itiraz ederek İstinaf Mahkemesi’ne başvurdu. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 19. Ceza Dairesi’nde görülen karar duruşmasına, Sinem Sülün ve Avukatı Nilüfer Ergin ile sanıkların Avukatı Osman Hacıbekiroğlu katıldı. Her üç sanığın atılı suçu işlediğini söyleyen Sinem Sülün’ün Avukatı Nilüfer Ergin, yerel mahkemenin kararının onanmasını talep ederek “Sanıkların yurt dışında olduğunu öğrendik, infazın yapılamama durumu nedeniyle sanıklar hakkında yurt dışına çıkış yasağı konulmasını talep ediyoruz” dedi.

Yatak odasındaki üçlü prizde böcek bulunca mahkemeye başvuran Sinem Sülün eşi, kayınvalidesi ve kayınpederi hakkında şikâyetçi oldu. ‘Kişiler arasında aleni olmayan konuşmaları kayıt etmek’ suçundan dava açıldı. Bu süreçte eşi Mustafa Yüksel’den’den boşandı. İstanbul 28. Asliye Ceza Mahkemesi’nce 2 yıl önce karara bağlanan davada Sinem Sülün’ün eski eşi Mustafa Yüksel, kaynanası Hikmet Birsen Yüksel ve kayınpederi Sami Yüksel’i, “Zincirleme şekilde kişiler arasında aleni olmayan konuşmaları kayıt etmek” suçundan 3’er yıl 9’ar ay hapis cezasına çarptırıldı.

Miss Model of Turkey 2005 1’si eski manken Sinem Sülün 2013 yılında evlendiği işadamı Mustafa Yüksel’in yatak odasında sessiz konuşması için uyarması, evdeki konuşmalarının da kayınvalidesi ve kayınpederi tarafından dile getirilmesi nedeniyle şüphelendi.Ünlü mankenin yatak odasında böcek davasında karar çıktı

GARİP SAVUNMA “MERAK DUYGUSUYLA YAPILMIŞTIR”

Sanıkların Avukatı Osman Hacıbekiroğlu ise bir kişiyi dinlemek isterseniz bu yatak odası olmaz, oturma odası olur diyerek, “Böyle bir cihaz olsa salona koyulur. Çünkü yatak odasında uyku seslerinden başka ne dinlenebilir. Burada olsa olsa çocuğunu korumak ve merak duygusu saikiyle dinlenmenin yapıldığı kabul edilmelidir. Kaldı ki böyle bir şey olsa dahi hiçbir yerde kullanılmamıştır. Anne mesaj çekmeyi dahi bilmemektedir. Nerede kullanılacak?” diyerek beraatlerini talep etti.

Bu sırada mahkeme başkanı Hasan Dicle “Böyle bir şey olduğunu kabul ediyor musunuz?” diye sorunca Hacıbekiroğlu cevaben, “Hayır başkanım, ben orada değildim” dedi.

ESKİ EŞE BERAAT KAYNANA VE KAYINPEDERE CEZA

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 19. Ceza Dairesi yerel mahkemenin kararını kaldırarak, eski eş Mustafa Yüksel’in beraatine, kayınpeder Sami Yüksel ve kayınvalide Hikmet Birsen Yüksel’in ise, “Zincirleme olarak kişiler arasında aleni olmayan konuşmaları kayıt etmek” suçundan 2’şer yıl 13 ay hapis cezası verdi. Bu cezada iyi hal indirimi uygulayarak 2’şer yıl 6’şar ay 25’er güne düşürdü. Sinem Sülün ise duruşma çıkışında eski eşi Mustafa Yüksel’in de ceza alması için itiraz edeceğini söyledi

