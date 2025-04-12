Ünlü markaların vazgeçilmeziydi! 27 yaşındaki model Lucy Markovic hayatını kaybetti! Hastaneden son halini paylaşmıştı

Avustralya'nın ünlü yarışması "Australia's Next Top Model"de adını duyuran ve dünya çapında Armani, Versace gibi markaların podyumlarında yer alan 27 yaşındaki Lucy Markovic hayatını kaybetti.

Nadir görülen bir beyin hastalığı nedeniyle 4 yıldır mücadele ediyordu. enç model, kısa sürede uluslararası alanda başarılı bir kariyer inşa etmişti. Armani, Versace, Oscar de la Renta, Bulgari, Givenchy ve Dolce & Gabbana gibi ünlü markalar için podyumlara çıkan Markovic, Marie Claire ve Vogue dergilerinde de yer almıştı.

Elite Model Management ajansı, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Modellik, Lucy'nin hayallerinden biriydi ve onunla bu yolculuğun bir parçası olmaktan büyük onur duyuyoruz. Çalışmalarına zarafet, güç ve güzellik kattı. Ama bundan da öte, kendini getirdi." ifadelerine yer verdi.

HASTANEDEN PAYLAŞIM YAPMIŞTI

Üç hafta önce, beyin arteriovenöz malformasyonu (AVM) nedeniyle ameliyat olacağını açıklayan Markovic, hastalığını "golf topu büyüklüğünde" olarak tanımlamıştı. AVM, beyin hasarına ve felce yol açabilen nadir bir kan damarı bozukluğudur.

Markovic, hastanede çekilmiş bir fotoğrafı ve beyin taramasının görüntüsünü paylaşarak, dört yıldır bu hastalıkla mücadele ettiğini belirtmişti. "Hayat bir yolculuk ve ben bir sonraki bölüme hazırım" diyerek mesaj bırakmıştı.