Ünlü modacı Gülşah Saraçoğlu bikinili pozlarını paylaştı!

Gülşah Saraçoğlu, geçtiğimiz aylarda uzun süreli ilişkisi olan iş insanı Gökhan Göz ile olan ilişkisini aldatıldığı için işte bu şekilde noktalamıştı.

Gökhan Göz ile ayrılık kararını bu sözleri ile duyuran Gülşah Saraçoğlu daha sonra teselliyi can dostu Seda Sayan'da yani Seda ablasında bulmuştu.

AYRILIKTAN SONRA YENİDEN DOĞDU

Seda Sayan ile tatile çıkan Gülşah Saraçoğlu, ayrılık acısını atlatmış olacakki sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar ile adeta yeniden doğduğunu ispat etti.

Ünlü modacı fit görüntüsü ve mini bikinisiyle paylaştığı bu fotoğraflarla ilerleyen yaşına rağmen hala ne kadar fit bir görüntüye sahip olduğunu gözler önüne serdi.

Bu fotoğraflarına bir de açıklama ekleyen Saraçoğlu, bu fit görüntüsüne nazaran bir buçuk kilo aldığını ve bundan memnun olmadığını dile getirdi.

