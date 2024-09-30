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  4. Ünlü modacı Gülşah Saraçoğlu 'can güvenliğim yok' diyerek haykırdı! Kıbrıs'taki otelde korku dolu anlar yaşadı! 'Tehdit, şantaj, para...'

Ünlü modacı Gülşah Saraçoğlu 'can güvenliğim yok' diyerek haykırdı! Kıbrıs'taki otelde korku dolu anlar yaşadı! 'Tehdit, şantaj, para...'

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
30.09.2024 10:07
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Ünlü modacı Gülşah Saraçoğlu, uzun yıllardır takıntılı bir kişi tarafından takip edildiğini söyleyerek 'can güvenliğim yok' diyerek haykırdı. Son olarak bu kişiyi Kıbrıs'ta kaldığı otelde gören Saraçoğlu, "Ruh hastası bir sapıkla mücadele ediyorum. Bulunduğum katın bir üst katında karşıma çıktı beni tehdit etti" diyerek yaşadığı korku dolu anları sosyal medya üzerinden anlattı.

Ünlü modacı Gülşah Saraçoğlu 'can güvenliğim yok' diyerek haykırdı! Kıbrıs'taki otelde korku dolu anlar yaşadı! 'Tehdit, şantaj, para...'

Bir çok ünlü ismin sahne kostümünü hazırlayan ve moda programlarının aranan jürileri arasında yer alan Gülşah Saraçoğlu'nun başı bu defa dertte. Uzun yıllardır takıntılı bir kişi tarafından takip edildiğini söyleyen Saraçoğlu 'can güvenliğim yok' diyerek sosyal medya üzerinden yardım istedi.

TEHDİT, ŞANTAJ, PARA...

Saraçoğlu, gittiği otellerde de bu kişi tarafından takip edildiğini, mesaj yoluyla tehdit edildiğini ve yakınındaki kişilerin de saldırıya uğradığını dile getirdi.

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Son olarak bir ödül töreni için Kıbrıs'a giden ünlü modacı, kaldığı otelde takıntılı hayranıyla karşılaştığını söyledi. Saraçoğlu çektiği videoda, ''Ruh hastası bir sapıkla mücadele ediyorum. Ben ve benim gibi bir sürü insana musallat olan sahte numaralardan mesajlar atan, tehditlerde şantajlarda bulunan para isteyen onu yap bunu yap diyen ve bunlara maalesef boyun eğen kurbanları da var.

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'HEMEN KIBRIS'I TERK ETTİM'

Ben eğmeyenlerdenim. Kıbrıs'a gidip ödülümü aldım. Gece bitti. Bulunduğum katın bir üst katında karşımda elinde bavuluyla elinde telefonuyla beni tehdit ederek hakaret ederek bunu da çaktırmadan yapıyor. Böyle bir korku yaşadım çocuğum vardı odada. Bu korkuyla hemen Kıbrıs'ı terk ettim" ifadelerini kullandı.

Ünlü modacı, polis çağırmak için otel görevlilerine başvurduğunu ancak olayın üstünün kapatıldığını vurguladı. Saraçoğlu bu açıklamalarının ardından ise ''Can Güvenliğim Yok'' yazan bir görsel paylaştı.

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Gülşah Saraçoğlu
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