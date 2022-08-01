Ünlü model Kendall Jenner'den vücut şov! Puantiyeli kırmızı bikinisiyle nefes kesti

Dünyanın en güzel modelleri arasında gösterilen Kendall Jenner, paylaşımlarıyla olay yaratmaya devam ediyor. Sık sık özel hayatıyla ilgili pozlarını takipçileriyle paylaşan dünyaca ünlü yıldız isim, son olarak bikinisiyle vücudunu sergiledi. Güzel modelin pozlarına beğeni ve yorum yağdı.

BİKİNİLİ POZLARIYLA BÜYÜLEDİ

Her paylaşımıyla beğeni rekoru kıran güzel model Kendall Jenner, son olarak 251 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabından cesur bir poza imza attı.

Kırmızı puantiyeli bikinisiyle pozlarını sergileyen güzel model, duru güzelliğiyle göz kamaştırdı.

Muhteşem fiziğiyle de gündeme gelen Kendall Jenner'in paylaşımlarına beğeni ve yorum yağdı.

Günün fırsatları için acele edin! İndirimlisi varken daha fazla ödemeyin! (01.08.2022)

Kadın ve erkek parfümler

Karaca & Emsan & Karaca Home ürünleri

Under Armour kadın ve erkek ürünler

Stanley termos ve soğutucu çantalar

Elektrikli küçük ev ve mutfak aletleri

Dolaşım ve gevşeme için Renpho bacak masaj aleti

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.



