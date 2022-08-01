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  4. Ünlü model Kendall Jenner'den vücut şov! Puantiyeli kırmızı bikinisiyle nefes kesti

Ünlü model Kendall Jenner'den vücut şov! Puantiyeli kırmızı bikinisiyle nefes kesti

01.08.2022 13:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyanın en ünlü modelleri arasında yer alan Kendall Jenner, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla nefes kesmeye devam ediyor. Dünyanın en çok takipçisi sayısı olan modelleri arasında yer alan Kendall Jenner, son olarak kırmızı puantiyeli bikinisiyle poz verdi. Jenner'in muhteşem fiziği olay yarattı.

Ünlü model Kendall Jenner'den vücut şov! Puantiyeli kırmızı bikinisiyle nefes kesti

Dünyanın en güzel modelleri arasında gösterilen Kendall Jenner, paylaşımlarıyla olay yaratmaya devam ediyor. Sık sık özel hayatıyla ilgili pozlarını takipçileriyle paylaşan dünyaca ünlü yıldız isim, son olarak bikinisiyle vücudunu sergiledi. Güzel modelin pozlarına beğeni ve yorum yağdı.

BİKİNİLİ POZLARIYLA BÜYÜLEDİ

Her paylaşımıyla beğeni rekoru kıran güzel model Kendall Jenner, son olarak 251 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabından cesur bir poza imza attı.

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Kırmızı puantiyeli bikinisiyle pozlarını sergileyen güzel model, duru güzelliğiyle göz kamaştırdı.

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Muhteşem fiziğiyle de gündeme gelen Kendall Jenner'in paylaşımlarına beğeni ve yorum yağdı.

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