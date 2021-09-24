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Ünlü model Linda Evangelista, estetik operasyondan sonra insan içine çıkamaz hale geldi

24.09.2021 20:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

90'lı yıllarda moda dünyasını kasıp kavuran top model Linda Evangelista, geçirdiği yağ aldırma operasyonu sonrasında korkunç bir şekilde vücudunun deforme olduğunu ve bu yüzden insan içine çıkamadığını söyledi. Şu anda 56 yaşında olan model, bu duyuruyu sosyal medya hesabından yaptı.

Ünlü model Linda Evangelista, estetik operasyondan sonra insan içine çıkamaz hale geldi

90'larda moda dünyasında en parlak dönemini yaşayan Linda Evangelista, geçirdiği yağ aldırma operasyonu sonrasında vücudunun geri dönülmez şekilde deforme olduğunu ve bu yüzden insan içine çıkamadığını açıkladı.

AÇIKLAMA YAPTI

Evangelista, Instagram hesabı üzerinden bu konuda uzun bir metin paylaştı. "Tanınmaz hale geldiğini" belirten Evangelista, yaşıtı olan birçok model çalıştığı halde neden kendisinin ortalıkta görünmediği sorusunun çok yöneltildiğini vurguladı.

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Buna yanıt olarak da "Beş yıl önce yağ hücrelerini küçültmek amacıyla yaptırdığı estetik operasyonun kendisini zor durumda bıraktığını" anlattı Evangelista.

İKİ OPERAYON GEÇİRDİ

İnsan içine çıkamadığını belirten Linda Evangelista bu sorunu çözmek için iki kez ameliyat geçirdiğini ve bu yüzden çok acı çektiğini yazdı paylaşımında. Fakat bu iki operasyonun da hiçbir işe yaramadığının altını çizdi. Bütün bunlar yüzünden derin bir depresyona girdiğini anlatan Evangelista kendinden tiksindiğini ve çareyi köşesine çekilmekte bulduğunu belirtti.

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DAVA AÇMAYA HAZIRLANIYOR

Linda Evangelista, ilk kez estetik uygulama yaptırdığı sağlık merkezine karşı dava açacağını da ekledi.

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Linda Evangelista, moda dünyasında "efsane dönem" olarak nitelendirilen 1990'larda kariyerinin zirvesindeydi. O dönemde Naomi Campbell, Christy Turlington, Cindy Crawford, Claudia Schiffer, Kate Moss, Heidi Klum gibi modeller, podyumlarda fırtına gibi esiyorlardı. 90'lı yılların süper modelleri arasında gösterilen Evangelista, önde gelen moda dergisi Vogue için de kapak pozları vermişti.

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