Ünlü model Loni Willison'ın son hali içler acısı! Çöp toplayıcısı oldu...

Loni Willison bir süredir evsiz ve Kaliforniya'da sokaklarda yaşıyor. Gri bir tayt, beyaz kazak ve siyah bir mont giyen 37 yaşındaki Willison'ın bütün eşyasını da bir tekerlekli arabayla yanında taşıdığı görüldü.

AYAKKABISIZ GEZİYOR

Loni Willison'ın ayağında ayakkabıları olmadığı sadece kırmızı- beyaz renkli çoraplarla dolaştığı da gözden kaçmadı.

DERGİ KAPAKLARINDAN, ÇÖPTE HAYATA...

Bir dönem ünlü fitnes dergilerinin kapakları için modellik yapan Willison, 2016'dan bu yana evsiz. Eski model zaman zaman Kaliforniya çevresinde çöpleri karıştırırken ya da sokaklarda uyurken görüntüleniyor.

ESKİ EŞİ YARDIM ETMEK İSTEMEDİ

Loni Willison, bir dönemin gözde dizilerinden 'Baywatch'da (Sahil Güvenlik) 'Hobie Buchannon' karakterini canlandıran Jeremy Jackson ile kısa süren bir evlilik yaptı. Jeremy Jackson'ın ise eski eşine yardım etmediği de belirtildi. Jackson'dan 2014 yılında boşanan Willison'ın durumu onu eskiden beri tanıyanları endişelendiriyor.





