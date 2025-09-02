Ünlü model Türkiye tatilinde ayak bileğini kırdı... Bikinili pozunun altına yorum yağdı!

Ünlü model ve reality show yıldızı Bianca Gascoigne, tatil için Türkiye’ye geldi. Manken burada kaza geçirerek hastaneye kaldırıldı.

O POZLAR ÇOK KONUŞULDU

38 yaşındaki Gascoigne, golf arabasıyla geçirdiği kaza sonucu ayak bileğini kırdı. Futbol efsanesi Paul Gascoigne’in kızı olan Bianca, yaşadığı talihsiz olayı Instagram hesabından paylaştı. Hastane yatağından çektiği fotoğraflarda alçılı bacağı dikkat çekti.

"GOLF ARABASI: 1, AYAK BİLEĞİ: 0"

Ancak yaşadığı acıya rağmen pozitifliğini koruyan Bianca, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Bu yıl beklediğim tatil değildi. Golf arabası: 1, ayak bileği: 0. Kaza daha kötü olabilirdi, bu yüzden şanslıyım. Harika anılarla dolu bir tatildi. Şimdi evde bana destek olacak muhteşem bir çevrem var, onlara çok ihtiyacım olacak! Ne derler bilirsiniz; öldürmeyen güçlendirir.”

ALÇILI VE BİKİNİLİ

Bianca, hastane yatağından makyajsız ve siyah bikinisiyle fotoğraflar da yayınladı. Bir diğer karede ise yürüteç yardımıyla ayakta durduğu görüldü. O fotoğrafları gören sevenleri genç kadını yorum yağmuruna tuttu.