Ünlü model Türkiye tatilinde ayak bileğini kırdı... Bikinili pozunun altına yorum yağdı!

Türkiye'ye tatile gelen model Bianca Gascoigne, golf arabası ile kaza geçirdi. Genç kadın apar topar hastaneye kaldırıldı. Ayak bileği kırılan ünlü isim, alçılı ve bikinili hastane pozlarıyla sosyal medyada gündem oldu.

Ünlü model Türkiye tatilinde ayak bileğini kırdı... Bikinili pozunun altına yorum yağdı!
Çiğdem Sevinç

Ünlü model ve reality show yıldızı Bianca Gascoigne, tatil için Türkiye’ye geldi. Manken burada kaza geçirerek hastaneye kaldırıldı.

Ünlü model Türkiye tatilinde ayak bileğini kırdı... Bikinili pozunun altına yorum yağdı! 1

O POZLAR ÇOK KONUŞULDU

38 yaşındaki Gascoigne, golf arabasıyla geçirdiği kaza sonucu ayak bileğini kırdı. Futbol efsanesi Paul Gascoigne’in kızı olan Bianca, yaşadığı talihsiz olayı Instagram hesabından paylaştı. Hastane yatağından çektiği fotoğraflarda alçılı bacağı dikkat çekti.

Ünlü model Türkiye tatilinde ayak bileğini kırdı... Bikinili pozunun altına yorum yağdı! 2

"GOLF ARABASI: 1, AYAK BİLEĞİ: 0"

Ancak yaşadığı acıya rağmen pozitifliğini koruyan Bianca, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Bu yıl beklediğim tatil değildi. Golf arabası: 1, ayak bileği: 0. Kaza daha kötü olabilirdi, bu yüzden şanslıyım. Harika anılarla dolu bir tatildi. Şimdi evde bana destek olacak muhteşem bir çevrem var, onlara çok ihtiyacım olacak! Ne derler bilirsiniz; öldürmeyen güçlendirir.”

Ünlü model Türkiye tatilinde ayak bileğini kırdı... Bikinili pozunun altına yorum yağdı! 3

ALÇILI VE BİKİNİLİ

Bianca, hastane yatağından makyajsız ve siyah bikinisiyle fotoğraflar da yayınladı. Bir diğer karede ise yürüteç yardımıyla ayakta durduğu görüldü. O fotoğrafları gören sevenleri genç kadını yorum yağmuruna tuttu.

Ünlü model Türkiye tatilinde ayak bileğini kırdı... Bikinili pozunun altına yorum yağdı! 4

