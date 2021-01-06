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Ünlü müzisyen apar topar hastaneye kaldırıldı! Dr. Dre yoğun bakımda

06.01.2021 11:42 | Son Güncelleme:
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Ünlü müzisyen apar topar hastaneye kaldırıldı! Dr. Dre yoğun bakımda

ABD'nin önde gelen prodüktörlerinden ve müzisyenlerinden biri olan Dr. Dre lakaplı Andre Romelle Young, beyin anevrizması geçirerek hastaneye kaldırıldı. Dr. Dre'nin tedavisine yoğun bakımda devam edildiği açıklandı.

ABD’de özellikle hip-hop ve rap piyasasında en çok tanınan isimlerden biri olan ve aralarında Wu Tang Clan ve NWA gibi gruplarla iş birliği yapan 55 yaşındaki Dr. Dre özellikle Eminem’i keşfeden prodüktör ve müzisyen olarka tanınıyor. Dr. Dre’nin dün Los Angeles’taki Cedars Sinai Tıp Merkezi’ne apar topar kaldırıldığı belirtildi.

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Pazartesi günü beyin anevrizması geçiren Dr. Dre’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Müzik kariyerinin yanı sıra kurduğu Dre markalı kulaklık ile servetini katlayan ve bu şirketi Apple’a satan Dr. Dre’nin test sonuçlarının gelmeye devam ettiği ve durumunun stabil ve bilincinin açık olduğu belirtildi.
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Hastanede kendine gelen Dr. Dre, kişisel Instagram hesabı üzerinden açıklama yaptı. Dr. Dre, ” Bana destek olan ve iyi dileklerini aktaran aileme, arkadaşlarıma ve hayranlarıma teşekkür ederim. Sağlık ekibim çok iyi bir iş çıkarıyor. Yakında hastaneden çıkacağım” dedi.

EŞİ AYLIK 2 MİLYON DOLAR NAFAKA İSTİYORDU

Eşi Nicole ile sancılı bir boşanma süreci geçiren Dr. Dre, yüklü bir nafaka vermemek için son dönemde yoğun bir mesai harcıyordu. Eşi Nicole Dr. Dre’den aylık 2 milyon dolar nafaka isterken 5 milyon dolar da avukat masrafları için talep ediyordu. Dr. Dre ise daha önce yaptığı açıklamada 2 milyon dolar ödemesinin imkansız olduğunu zira Nicole’un bütün masraflarını zaten karşıladığını söyledi.

Bugün boşanma davasında yeni bir duruşma olacağı fakat Dr. Dre’nin katılamayacağı belirtildi.

BEYİN ANEVRİZMASI NEDİR?

Beyin anevrizması atardamarlarda ve aort damarlarında oluşan çıkıntı ve baloncukların vücutta yarattığı hasardır.

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