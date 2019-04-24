Ünlü müzisyen Yavaş: Yapay zeka enstrümanlara karşıyım!

Genç Osman Yavaş, programda şu ifadeleri kullandı:

Yaptığım şarkılara daha çok müzisyen gözüyle bakıyorum, başka şarkıları dinlediğim gibi kendi şarkılarımı dinleyemiyorum.

Şarkılarımı ilk eşime dinletiyorum, dinlettiğim her kafadan farklı bir ses çıkıyor.

Sanatçı zamanın ermişliği kadardır, beş sene sonra kendime dönüp ne kadar basit armonilerim varmış diyebilirim.

Elektronik ortamlardaki yapay zeka enstrümanlara karşıyım, enstrümanı çalabilen çalmalı.

Nefes Al" şarkısı kadın ve erkek sesiyle aynı şeyleri farklı olarak dile getiriyor.

Ses geliştirme egzersizleri konusunda daha bilinçliyim, eskiden bir konser sonrası bir sonraki konseri düşünüyordum, şimdi çok daha akılcı kullanabiliyorum.

En çok instagram hesabımı kullanıyorum, Facebook'u biraz karamsar buluyorum.

