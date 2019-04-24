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Ünlü müzisyen Yavaş: Yapay zeka enstrümanlara karşıyım!

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EĞLENCE  | 24.04.2019 13:52 | Son Güncelleme

Kent FM ve Mynet işbirliğiyle hazırlanan 101.4 Saatlik Arka Koltuk King Size'a konuk olan Genç Osman Yavaş, "İnsanların birbirine bakışlarını beğenmiyorum" dedi.

Ünlü müzisyen Yavaş: Yapay zeka enstrümanlara karşıyım!

Genç Osman Yavaş, programda şu ifadeleri kullandı:

  • Yaptığım şarkılara daha çok müzisyen gözüyle bakıyorum, başka şarkıları dinlediğim gibi kendi şarkılarımı dinleyemiyorum.

  • Şarkılarımı ilk eşime dinletiyorum, dinlettiğim her kafadan farklı bir ses çıkıyor.

  • Sanatçı zamanın ermişliği kadardır, beş sene sonra kendime dönüp ne kadar basit armonilerim varmış diyebilirim.

  • Elektronik ortamlardaki yapay zeka enstrümanlara karşıyım, enstrümanı çalabilen çalmalı.

  • Nefes Al" şarkısı kadın ve erkek sesiyle aynı şeyleri farklı olarak dile getiriyor.

  • Ses geliştirme egzersizleri konusunda daha bilinçliyim, eskiden bir konser sonrası bir sonraki konseri düşünüyordum, şimdi çok daha akılcı kullanabiliyorum.

  • En çok instagram hesabımı kullanıyorum, Facebook'u biraz karamsar buluyorum.
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