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Ünlü olmadan önceki sevgilisi ortaya çıktı!

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
İLGİNÇ HABERLER  | 07.10.2019 10:25 | Son Güncelleme

Dünyaca ünlü olmadan önceki hallerini görünce ağzınızı açık bırakacak yıldız isimler!

Ünlü olmadan önceki sevgilisi ortaya çıktı!

Dünyaca ünlü olmadan önce dünya starları ile arkadaş ya da sevgili olan insanlar sosyal medyadan o anları paylaşınca ortaya ilginç görüntüler çıktı. Hepimizin hayran olduğu dünya starlarının ünlü olmadan önceki hallerini görünce çok şaşıracaksınız. İşte o fotoğraflar...

1. Bir kız, erkek arkadaşının annesinin çok havalı olduğunu ve lisedeyken Channing Tatum ile sevgili olduğunu öğrenmiş.

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2. Apple milyar dolarlık bir şirket haline gelmeden önceki haliyle 21 yaşındaki Steve Jobs, 1976

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3. Bir Twitter kullanıcısı, annesinin uzun zaman önce Blake Shelton'la çıktığını ve teyzesinin de basçısıyla çıktığını paylaştı.

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4. Ben Affleck, Instagram hesabı olmayan arkadaşı Matt Damon'a, eski fotoğraflarını paylaşarak 'yardımcı' olmak istemiş.

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5. Bir Reddit kullanıcısı, amcasının Tupac Shakur ile arkadaş olduğunu gösteren bir fotoğraf paylaştı.

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6. "Annem bir zamanlar Mike Tyson'la çıkıyormuş."

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7. Bir Twitter kullanıcısı, hem annesinin hem de teyzesinin Floyd Mayweather'la arkadaş olduğunu paylaştı.

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8. Bir Reddit kullanıcısı, 70'li yıllarda dedesinin Gilligan'la arkadaş olduğunu paylaştı.

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9. Lady Gaga, eski DJ'i ve en yakın arkadaşı Brendan Sullivan ile birlikte, 2006.

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10. Taylor Swift ve Abigail Anderson, 2005.

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11. Michelle Obama, okul yıllığından bir fotoğraf paylaştı.

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12. Liseye Guns N' Roses üyeleri Axl Rose ve Izzy Stradlin ile birlikte giden şanslı bir adam, o dönemden bir fotoğraf paylaştı.

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13. "Kız kardeşim lisedeyken Jared Padalecki ile sevgiliydi."

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14. Gal Gadot, namıdiğer Wonder Woman, 18 yaşında orduya katılırken.

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15. Angelina Jolie ve arkadaşları.

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