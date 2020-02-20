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Ünlü oyuncu Ahmet Kural İstanbul'da trafik kazası geçirdi!

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.02.2020 01:08 | Son Güncelleme

Altunizade’de 3 aracın birbirine girdiği zincirleme trafik kazası meydana geldi. Araçlardan birinin ünlü oyuncu Ahmet Kural’a ait olduğu öğrenilirken, Kural’ın alkollü olduğu belirtildi.

Ünlü oyuncu Ahmet Kural İstanbul'da trafik kazası geçirdi!

Altunizade'de 3 aracın birbirine girdiği zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazaya karışan araçlardan birinin ünlü oyuncu Ahmet Kural'a ait olduğu öğrenildi. Kazada bir kişi yaralanırken Kural'ın 1.85 promil alkollü olduğu iddia edildi. Yaralı ise Üsküdar'daki özel bir hastanede tedavi altına alındı.

Kazanın ardından Ahmet Kural Çengelköy Polis Merkezine getirildi. Burada alınan ifadesinin ardından Kural'ın sürücü belgesine 6 ay süreyle el konuldu ve trafik cezası kesildi.

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Anahtar Kelimeler:
ahmet kural, istanbul, trafik kazası,

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