Ünlü oyuncu Alicia Witt'in büyük acısı! Anne ve babası evlerinde ölü bulundu

Al Pacino ile birlikte kamera karşısına geçtiği 88 Dakika, bir döneme damgasını vuran Ally McBeal dizisinde canlandırdığı avukat karakteri ve Walking Dead adlı yapımla tanınan ABD'li oyuncu Alicia Witt'in anne ve babası evlerinde cansız bir şekilde bulundu.

ANNE VE BABASINDAN HABER ALAMADI

46 yaşındaki Witt bu büyük acıyla yıkıldı. Anne ve babasını aynı anda ve bu şekilde kaybetmesini de "gerçek üstü" olarak tanımlayan Witt, "Birkaç gün anne ve babamdan haber alamayınca, onlara yakın oturan kuzenimden gidip iyi olup olmadıklarına bir bakmasını istedim. Sonuç hayal bile edilemeyecek biçimdeydi" dedi.

Witt çiftinin ölüm nedenini henüz net olarak açıklanmadı.



