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Ünlü oyuncu Aslı Bekiroğlu'dan sütyensiz paylaşım!

06.05.2022 22:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2013'ten beri oyunculuk alanında aktif olarak ilerleyen Aslı Bekiroğlu, oyunculuk kariyerinden önce sosyal medyada paylaştığı mizah içerikli videolarıyla adından söz ettiriyordu. Sosyal medyada gösterdiği başarısını ekran önünde de gösteren Bekiroğlu, son zamanların takip edilen isimlerinden biri oldu.

Ünlü oyuncu Aslı Bekiroğlu'dan sütyensiz paylaşım!

Aslı Bekiroğlu Instagram'da 909 bin kişi tarafından takip ediliyor. Adı Mutluluk, Jet Sosyete, Benim Tatlı Yalanım gibi dizilerle tanınan Aslı Bekiroğlu, Instagram paylaşımıyla gündeme geldi.

ASLI BEKİROĞLU SÜTYENSİZ POZ VERDİ

Ekranların tanınan simalarından biri olan Aslı Bekiroğlu, cesur pozlarıyla dikkat çekiyor.

Ünlü oyuncu Aslı Bekiroğlu'dan sütyensiz paylaşım!

Ünlü oyuncu sütyensiz pozunu Instagram hesabının hikaye kısmından paylaştı.

Ünlü oyuncu Aslı Bekiroğlu'dan sütyensiz paylaşım!

Bahçeşehir Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümünü tamamlayan Aslı Bekiroğlu 2006-2011 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Arp Bölümünde arp ve solfej eğitimi aldı.

Ünlü oyuncu Aslı Bekiroğlu'dan sütyensiz paylaşım!

2018'de 'Yıldızı Parlayanlar' ödülüne layık görüldü.

Ünlü oyuncu Aslı Bekiroğlu'dan sütyensiz paylaşım!

İşte Aslı Bekiroğlu'nun bazı Instagram pozları...

Ünlü oyuncu Aslı Bekiroğlu'dan sütyensiz paylaşım!

Ünlü oyuncu Aslı Bekiroğlu'dan sütyensiz paylaşım!

Ünlü oyuncu Aslı Bekiroğlu'dan sütyensiz paylaşım!

Ünlü oyuncu Aslı Bekiroğlu'dan sütyensiz paylaşım!

Ünlü oyuncu Aslı Bekiroğlu'dan sütyensiz paylaşım!

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Anahtar Kelimeler:
Aslı Bekiroğlu Instagram
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