Ünlü oyuncu Aslı Bekiroğlu'dan sütyensiz paylaşım!

Aslı Bekiroğlu Instagram'da 909 bin kişi tarafından takip ediliyor. Adı Mutluluk, Jet Sosyete, Benim Tatlı Yalanım gibi dizilerle tanınan Aslı Bekiroğlu, Instagram paylaşımıyla gündeme geldi.

ASLI BEKİROĞLU SÜTYENSİZ POZ VERDİ

Ekranların tanınan simalarından biri olan Aslı Bekiroğlu, cesur pozlarıyla dikkat çekiyor.

Ünlü oyuncu sütyensiz pozunu Instagram hesabının hikaye kısmından paylaştı.

Bahçeşehir Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümünü tamamlayan Aslı Bekiroğlu 2006-2011 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Arp Bölümünde arp ve solfej eğitimi aldı.

2018'de 'Yıldızı Parlayanlar' ödülüne layık görüldü.

İşte Aslı Bekiroğlu'nun bazı Instagram pozları...





