Ünlü oyuncu Burak Sergen yoğun bakıma alındı! Burak Sergen'in sağlık durumuyla ilgili açıklama geldi

Sadakatsiz dizisinde canlandırdığı Haluk karakteriyle milyonlarca insanın beğenisini kazanan oyuncu Burak Sergen, evinde rahatsızlanınca ambulansla hastaneye kaldırıldı. Solunum güçlüğü çeken 60 yaşında Sergen'e yapılan iki koronavirüs testi de negatif çıktı.

"DUALARINIZI EKSİK ETMEYİN"

Burak Sergen'in sosyal medya hesabından ise ünlü oyuncunun sağlık durumuyla ilgili açıklama yapıldı. Burak Sergen'in yoğun bakımda tedavi altına alındığı belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Burak Bey'in iki covid testi de negatif çıkmıştır. Kendisi akciğerlerinde enfeksiyon olduğundan ve solunum güçlüğünden dolayı yoğun bakımda gözetim altındadır. Lütfen hassasiyet gösterip yanlış haberler paylaşmayınız. Dualarını eksik etmeyin. Sevgiler"



