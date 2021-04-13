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  4. Ünlü oyuncu Burak Sergen yoğun bakıma alındı! Burak Sergen'in sağlık durumuyla ilgili açıklama geldi

Ünlü oyuncu Burak Sergen yoğun bakıma alındı! Burak Sergen'in sağlık durumuyla ilgili açıklama geldi

13.04.2021 01:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sadakatsiz dizisinde Haluk rolünü canlandıran usta oyuncu Burak Sergen yaşadığı rahatsızlık nedeniyle kaldırıldığı hastanede yoğun bakıma alındı. Koronavirüs testleri negatif çıkan Burak Sergen'in solunumun güçlüğü çektiği belirtildi. Ünlü oyuncunun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ise Sergen'in tedavisinin yoğun bakımda sürdüğü belirtildi.

Ünlü oyuncu Burak Sergen yoğun bakıma alındı! Burak Sergen'in sağlık durumuyla ilgili açıklama geldi

Sadakatsiz dizisinde canlandırdığı Haluk karakteriyle milyonlarca insanın beğenisini kazanan oyuncu Burak Sergen, evinde rahatsızlanınca ambulansla hastaneye kaldırıldı. Solunum güçlüğü çeken 60 yaşında Sergen'e yapılan iki koronavirüs testi de negatif çıktı.

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"DUALARINIZI EKSİK ETMEYİN"

Burak Sergen'in sosyal medya hesabından ise ünlü oyuncunun sağlık durumuyla ilgili açıklama yapıldı. Burak Sergen'in yoğun bakımda tedavi altına alındığı belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Burak Bey'in iki covid testi de negatif çıkmıştır. Kendisi akciğerlerinde enfeksiyon olduğundan ve solunum güçlüğünden dolayı yoğun bakımda gözetim altındadır. Lütfen hassasiyet gösterip yanlış haberler paylaşmayınız. Dualarını eksik etmeyin. Sevgiler"

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Sadakatsiz dizisi Burak Sergen
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