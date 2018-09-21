Ünlü oyuncu canlı yayında seyirciyi tokat manyağı yaptı

Adı Evelina Bledans olan, 'Gitler Kaput' ve 'Vozdushnye Piraty' yapımları ile tanınan Ukraynalı aktris, Rus televizyonlarında yayınlanan bir programa konuk olarak katıldı. 49 yaşında ki aktris tüp bebek tedavisi ile 3. çocuğunu dünyaya getirmeye hazırlanırken bir çocuğu down sendromlu olan oyuncu, seyircilerden birinin sorusu karşısında sinirlerine hakim olamadı.

Normalde 35-40 yaşından sonra çocuk sahibi olmasının önerilmediği bilinirken, “49 yaşında tüp bebek yöntemiyle hamile kalma sebebin nedir? Bunu yaparken ne düşündün? Başka bir hasta çocuk daha mı doğurmak istiyorsun?” diye soran seyircinin sorusu karşısında çılgına dönen Bledans, konuğun yanına gidip defalarca tokatladı.

ÇOCUĞUMUN ADINI AĞZINA ALMA

Adının Elena Lebedeva olduğu öğrenilen konuğu tokatladıktan sonra stüdyoda bir anlık şaşkınlık yaşanırken, yetkililer ünlü oyuncuyu sakinleştirmeye çalıştılar. Ukraynalı oyuncu “Bana ne söylersen söyle ama çocuğumun adını ağzına alma” diye yükseldi.

