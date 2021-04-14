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Ünlü oyuncu Chantel Giacalone yanlış tedavi sonrası felç kaldı!

14.04.2021 17:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gelecek vaat eden bir oyuncunun geçirdiği ciddi alerjik reaksiyon sebebiyle gördüğü tedavi beynine zarar verince genç kadının ailesine 29,5 milyon dolar (yaklaşık 241 milyon TL) tazminat ödendi.

Ünlü oyuncu Chantel Giacalone yanlış tedavi sonrası felç kaldı!

The Las Vegas Review-Journal'ın haberine göre 35 yaşındaki Chantel Giacalone, 2013'te bir kongre için gittiği Las Vegas'ta fıstık ezmesi sürülmüş tuzlu krakerden aldığı ısırık sonucu anafilaktik şoka girdi.

TEDAVİDE İHMALKAR DAVRANDILAR

Açılan kamu davasında Giacalone'un avukatı Christian Morris, söz konusu gün sağlık hizmetini üstlenen MedicWest Ambulance adlı ambulans hizmetinin Giacalone'un alerjik reaksiyonunu tedavi ederken ihmalkar davrandığını iddia etti.

BEYNİNE OKSİJEN GİTMEDİ

Morris, yardım istedikten sonra birkaç dakika Giacalone'un beynine oksijen gitmediğini söyledi ve o gün alanda bulunan iki sağlık görevlisinin de ciddi boyuttaki alerjik reaksiyona gereken tedaviyi uygulamadığını iddia etti.

Tam anafilaksi için gereken ilaç olan IV epinefrini uygulamak yerine sağlık görevlileri oyuncuya kas içi epinefrin verdi. The Review-Journal'ın haberine göre Güney Nevada Sağlık Bölgesi'nce IV'ler mecburi addediliyor.

Üç hafta süren duruşmalarda verilen ifadelerde bu şartın, şirketin de üyesi olduğu özel bir kurul tarafından belirlendiğinin ortaya çıktığı bildirildi.

TÜPLE BESLENİYOR! GÖZLERİYLE İLETİŞİM KURUYOR

Gazeteye göre olaydan sonra kuadriplejik (her iki kol ve bacağın felci) kalan Giacalone'un şimdi bir tüple beslenmesi gerekiyor ve sadece gözleriyle iletişim kurabiliyor.

Davada MedicWest herhangi bir kabahat işlendiğini reddetti ve Giacalone'un fıstık ezmesine karşı yüksek duyarlılığı sebebiyle sonucun kaçınılmaz olduğunu söyledi. MedicWest kendi sağlık görevlilerinin bakımı süresince Giacalone'un bilincini hiç kaybetmediğini de ileri sürdü.

Perşembe günkü kapanış konuşmasında Morris "Chantel'in hayatının her bir dakikası geri dönülemez şekilde değişti" dedi.

Oyuncu olan Giacalone 2009'da The Butterfly Effect 3: Revelations, 2012'de Skyler ve 2015'te Hollow Walls gibi yapımlarda rol aldı.

Eşiyle beraber kızı için 24 saat bakım sağlayan Giacalone'un babası Jack Giacalone, cuma günü kararın okunmasının ardından "En azından kızıma bakılacak. Bundan memnunum" dedi.

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