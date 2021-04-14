Ünlü oyuncu Chantel Giacalone yanlış tedavi sonrası felç kaldı!

The Las Vegas Review-Journal'ın haberine göre 35 yaşındaki Chantel Giacalone, 2013'te bir kongre için gittiği Las Vegas'ta fıstık ezmesi sürülmüş tuzlu krakerden aldığı ısırık sonucu anafilaktik şoka girdi.

TEDAVİDE İHMALKAR DAVRANDILAR

Açılan kamu davasında Giacalone'un avukatı Christian Morris, söz konusu gün sağlık hizmetini üstlenen MedicWest Ambulance adlı ambulans hizmetinin Giacalone'un alerjik reaksiyonunu tedavi ederken ihmalkar davrandığını iddia etti.

BEYNİNE OKSİJEN GİTMEDİ

Morris, yardım istedikten sonra birkaç dakika Giacalone'un beynine oksijen gitmediğini söyledi ve o gün alanda bulunan iki sağlık görevlisinin de ciddi boyuttaki alerjik reaksiyona gereken tedaviyi uygulamadığını iddia etti.

Tam anafilaksi için gereken ilaç olan IV epinefrini uygulamak yerine sağlık görevlileri oyuncuya kas içi epinefrin verdi. The Review-Journal'ın haberine göre Güney Nevada Sağlık Bölgesi'nce IV'ler mecburi addediliyor.

Üç hafta süren duruşmalarda verilen ifadelerde bu şartın, şirketin de üyesi olduğu özel bir kurul tarafından belirlendiğinin ortaya çıktığı bildirildi.