Ünlü oyuncu Chantel Giacalone yanlış tedavi sonrası felç kaldı!

The Las Vegas Review-Journal'ın haberine göre 35 yaşındaki Chantel Giacalone, 2013'te bir kongre için gittiği Las Vegas'ta fıstık ezmesi sürülmüş tuzlu krakerden aldığı ısırık sonucu anafilaktik şoka girdi.
Açılan kamu davasında Giacalone'un avukatı Christian Morris, söz konusu gün sağlık hizmetini üstlenen MedicWest Ambulance adlı ambulans hizmetinin Giacalone'un alerjik reaksiyonunu tedavi ederken ihmalkar davrandığını iddia etti.
Morris, yardım istedikten sonra birkaç dakika Giacalone'un beynine oksijen gitmediğini söyledi ve o gün alanda bulunan iki sağlık görevlisinin de ciddi boyuttaki alerjik reaksiyona gereken tedaviyi uygulamadığını iddia etti.
Tam anafilaksi için gereken ilaç olan IV epinefrini uygulamak yerine sağlık görevlileri oyuncuya kas içi epinefrin verdi. The Review-Journal'ın haberine göre Güney Nevada Sağlık Bölgesi'nce IV'ler mecburi addediliyor.
Üç hafta süren duruşmalarda verilen ifadelerde bu şartın, şirketin de üyesi olduğu özel bir kurul tarafından belirlendiğinin ortaya çıktığı bildirildi.
Gazeteye göre olaydan sonra kuadriplejik (her iki kol ve bacağın felci) kalan Giacalone'un şimdi bir tüple beslenmesi gerekiyor ve sadece gözleriyle iletişim kurabiliyor.
Davada MedicWest herhangi bir kabahat işlendiğini reddetti ve Giacalone'un fıstık ezmesine karşı yüksek duyarlılığı sebebiyle sonucun kaçınılmaz olduğunu söyledi. MedicWest kendi sağlık görevlilerinin bakımı süresince Giacalone'un bilincini hiç kaybetmediğini de ileri sürdü.
Perşembe günkü kapanış konuşmasında Morris "Chantel'in hayatının her bir dakikası geri dönülemez şekilde değişti" dedi.
Oyuncu olan Giacalone 2009'da The Butterfly Effect 3: Revelations, 2012'de Skyler ve 2015'te Hollow Walls gibi yapımlarda rol aldı.
Eşiyle beraber kızı için 24 saat bakım sağlayan Giacalone'un babası Jack Giacalone, cuma günü kararın okunmasının ardından "En azından kızıma bakılacak. Bundan memnunum" dedi.
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