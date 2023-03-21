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Ünlü oyuncu çıplak şekilde sokaklarda dolaşırken bulundu! Amanda Bynes gözetim altına alındı

21.03.2023 09:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerikalı sinema oyuncusu Amanda Bynes, Los Angeles şehir merkezi yakınlarında çıplak bir şekilde yürürken görüldü. Bynes bir polis karakoluna götürüldü ve psikiyatrik gözetim altına alındı.

Ünlü oyuncu çıplak şekilde sokaklarda dolaşırken bulundu! Amanda Bynes gözetim altına alındı

“Seksi Futbolcu” ve “Adı Çıkmış” gibi yapımlarda başrol oynayan Amanda Bynes, gündemden düşmüyor. Daha önce sosyal medyada çıplak pozlarını paylaşınca tepki çeken oyuncu "İnsanların neden deli olduğumu düşündüğünü anlamıyorum, bunu her duyduğumda çirkin karakterli bir insandan geldiği için ciddiye almıyorum" demişti.

Uzun zamandır madde bağımlılığıyla mücadele eden Bynes hafta sonu sokaklarda çıplak şekilde dolaşırken görüldü. Oyuncu 911'i aramadan önce bir sürücüye 'psikotik bir dönemden geçtiğini' söyleydi.

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GÖZETİM ALTINA ALINDI

TMZ'nin bildirdiğine göre Amanda Bynes, 'sokaklarda çıplak ve tek başına dolaşırken' bulunmasının ardından psikiyatrik gözetim altına alındı.

Ekran Alıntısı
İddialara göre Bynes, şu anda hastanede ve muhtemelen birkaç gün bakım görecek. Olay sırasında yaralanmadığı biliniyor.

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Hayranları Amanda Bynes'in fotoğraflarının altına "Senin için dua ediyorum" diyerek destek mesajlarında bulunuyor.


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