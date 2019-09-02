MAGAZİN

Ünlü oyuncu Damla Ersubaşı ikinci kez anne olmaya hazırlanıyor!

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.09.2019 15:45 | Son Güncelleme

Bir dönemin fenomen dizisi Sihirli Annem'de Tuğçe karakterine hayat veren Damla Ersubaşı, ikinci kez anne olmaya hazırlanıyor.

Ünlü oyuncu Damla Ersubaşı ikinci kez anne olmaya hazırlanıyor!

Hamileliğinde 6 ayı geride bırakan Damla Ersubaşı, fotoğrafını Instagram sayfasında takipçileri ile paylaştı.

5d6cdf5866a97cdeb402f312-m1qC

Kız bebek dünyaya getirecek olan Damla Ersubaşı fotoğrafa ise "Eminim benim dışımda herkes çok sevmiştir hamilelik sürecini... Sorun ya bende ya sizde, artık orasını bilemem ama keşke hemencik geçiverse şu 9 ay!

5d6cde4cae298b110c78d004-ZASk

Not: Canım kızım beni ablandan daha çok yorduğun için ve daha çok halsiz bıraktığın için sana teşekkürü bir borç bilir ve bu 4 ayın çabucak geçmesini temenni ederim" notunu düştü.

2016 yılında Mustafa Can Keser ile evlenen Damla Ersubaşı'nın Zehra adında bir de kız çocuğu var.

5d6cdec666a97cddbbb491b0-JBtC
Damla Ersubaşı, geçen yıl mide küçültme ameliyatı olmuştu.


PARTNER Dünyaca ünlü model Bodrum'dan vazgeçemiyor Dünyaca ünlü model Bodrum'dan vazgeçemiyor
'Bir senem yatakta geçti, hiç yürüyemedim!''Bir senem yatakta geçti, hiç yürüyemedim!'
'Şeyhin, imamın, hocanın ağzına bakan...''Şeyhin, imamın, hocanın ağzına bakan...'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Damla Ersubaşı Sihirli Annem hamile

En Çok Okunan Haberler

Feyzioğlu'ndan Adli Yıl Açılış Töreni'nde önemli açıklamalar

Feyzioğlu'ndan Adli Yıl Açılış Töreni'nde önemli açıklamalar

Ünlü oyuncu cinsiyet değiştirdi! İşte son hali...

Ünlü oyuncu cinsiyet değiştirdi! İşte son hali...

Zam şampiyonu oldu

Zam şampiyonu oldu

Erdoğan talimat vermişti! Ünlü turizm merkezinde bu sabah!

Erdoğan talimat vermişti! Ünlü turizm merkezinde bu sabah!

Apar topar evlenebilir! Vatandaşlık planı

Apar topar evlenebilir! Vatandaşlık planı

Erdoğan'dan Adli Yıl Açılış Töreni'nde önemli açıklamalar

Erdoğan'dan Adli Yıl Açılış Töreni'nde önemli açıklamalar

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İhanete bomba yorum: O mesajı Hilal atmıştır!

İhanete bomba yorum: O mesajı Hilal atmıştır!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Dalga geçti! 'Ünlü mü bilmiyorum ama...'

Dalga geçti! 'Ünlü mü bilmiyorum ama...'

Bu hali olay oldu! 'O kadar kilo almadım ama...'

Bu hali olay oldu! 'O kadar kilo almadım ama...'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Itır Esen: Bir senem yatakta geçti, hiç yürüyemedim!

'Bir senem yatakta geçti, hiç yürüyemedim!'

Şahan Gökbakar’dan çok konuşulacak paylaşım

'Şeyhin, imamın, hocanın ağzına bakan...'

Mehmet Aslantuğ ve Arzum Onan çiftinden aşk pozu!

Mehmet Aslantuğ ve Arzum Onan çiftinden aşk pozu!

Zafer Ergin 77 oldu

'Rıza Baba' 77 oldu

Seren Serengil’in düşük yapmasının ardından Yaşar İpek’ten ilk açıklama!

Seren Serengil’in düşük yapmasının ardından Yaşar İpek’ten ilk açıklama!

Eliz Sakuçoğlu'ndan dikkat çeken paylaşım

Eliz Sakuçoğlu'ndan dikkat çeken paylaşım

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.