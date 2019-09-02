Ünlü oyuncu Damla Ersubaşı ikinci kez anne olmaya hazırlanıyor!

Hamileliğinde 6 ayı geride bırakan Damla Ersubaşı, fotoğrafını Instagram sayfasında takipçileri ile paylaştı.

Kız bebek dünyaya getirecek olan Damla Ersubaşı fotoğrafa ise "Eminim benim dışımda herkes çok sevmiştir hamilelik sürecini... Sorun ya bende ya sizde, artık orasını bilemem ama keşke hemencik geçiverse şu 9 ay!

Not: Canım kızım beni ablandan daha çok yorduğun için ve daha çok halsiz bıraktığın için sana teşekkürü bir borç bilir ve bu 4 ayın çabucak geçmesini temenni ederim" notunu düştü.

2016 yılında Mustafa Can Keser ile evlenen Damla Ersubaşı'nın Zehra adında bir de kız çocuğu var.



Damla Ersubaşı, geçen yıl mide küçültme ameliyatı olmuştu.



