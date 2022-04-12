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Ünlü oyuncu Damla Sönmez'den yırtmaçlı, bacak dekolteli poz! "O nasıl bir duruş?"

12.04.2022 19:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ekranların tanınan yüzlerinden biri olan Damla Sönmez yırtmaçlı eteğiyle poz verdi. Sönmez'in baldırına kadar açık derin dekoltesi olay oldu.

Ünlü oyuncu Damla Sönmez'den yırtmaçlı, bacak dekolteli poz! "O nasıl bir duruş?"

Güllerin Savaşı, Çukur gibi dizilerle ekranlara gelen Damla Sönmez 34 yaşında dizi ve sinema oyuncusudur. Ödüllü oyuncu Sönmez, baldırına kadar açılan bacak dekolteli kıyafetiyle poz verdi.

DAMLA SÖNMEZ'DEN BACAK DEKOLTELİ POZ

Ünlü oyuncu Damla Sönmez, bacak dekolteli pozunu sosyal medya hesabından paylaştı.

Ünlü oyuncu Damla Sönmez'den yırtmaçlı, bacak dekolteli poz!

Pozuna beğeni ve yorum yaparken Sönmez'in duruşu da dikkat çekti.

Ünlü oyuncu Damla Sönmez'den yırtmaçlı, bacak dekolteli poz!

Bazı kullanıcılar, "Bu nasıl duruş?" tarzında yorum yaptı.

Ünlü oyuncu Damla Sönmez'den yırtmaçlı, bacak dekolteli poz!

ÜSTSÜZ POZ VERMİŞTİ

Ünlü oyuncu geçtiğimiz günlerde üstsüz ve yırtmaçlı poz vermişti.

Ünlü oyuncu Damla Sönmez'den yırtmaçlı, bacak dekolteli poz!

O pozun altına şu ifadeleri düşmüştü: "Ne giyeceğimize, nasıl davranacağımıza, ne olacağımıza, ne kadar olacağımıza karışmak aklından geçenlere… sonu soru işaretli değil, ünlemli bir; SANA NE!"

Ünlü oyuncu Damla Sönmez'den yırtmaçlı, bacak dekolteli poz!

Ünlü oyuncu Damla Sönmez'den yırtmaçlı, bacak dekolteli poz!

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Damla Sönmez Instagram
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