Ünlü oyuncu Damla Sönmez'den yırtmaçlı, bacak dekolteli poz! "O nasıl bir duruş?"

Güllerin Savaşı, Çukur gibi dizilerle ekranlara gelen Damla Sönmez 34 yaşında dizi ve sinema oyuncusudur. Ödüllü oyuncu Sönmez, baldırına kadar açılan bacak dekolteli kıyafetiyle poz verdi.

DAMLA SÖNMEZ'DEN BACAK DEKOLTELİ POZ

Ünlü oyuncu Damla Sönmez, bacak dekolteli pozunu sosyal medya hesabından paylaştı.

Pozuna beğeni ve yorum yaparken Sönmez'in duruşu da dikkat çekti.

Bazı kullanıcılar, "Bu nasıl duruş?" tarzında yorum yaptı.

ÜSTSÜZ POZ VERMİŞTİ

Ünlü oyuncu geçtiğimiz günlerde üstsüz ve yırtmaçlı poz vermişti.

O pozun altına şu ifadeleri düşmüştü: "Ne giyeceğimize, nasıl davranacağımıza, ne olacağımıza, ne kadar olacağımıza karışmak aklından geçenlere… sonu soru işaretli değil, ünlemli bir; SANA NE!"





