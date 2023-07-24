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Ünlü oyuncu Demet Özdemir yeni sevgilisi DJ Sergio ile ilk kez görüntülendi!

24.07.2023 20:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü oyuncu Demet Özdemir şarkıcı Oğuzhan Koç ile kısa süren evliliği sonrası magazin gündeminde yer almıştı. Boşanma sonrası sessizliğini bozan Demet Özdemir yeni sevgilisi DJ Sergio ile Yunanistan tatilinde aynı arabada görüntülendi.

Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç'un 8 ay süren evlilikleri mutsuz sonla bitmişti. İkili boşanma sonrası soluğu tatilde alırken Demet Özdemir Yunanistan'da tatil yapmayı tercih etti. Özdemir, Yunan DJ Sergio'ya gönlününü kaptırdığı iddiaları dolanırken ikiliden ilk görüntü geldi.

Bir süre Yunaninstan'da tatil yapan ve ev bakan Demet Özdemir o sırada iddialara göre gönlünü de Yunan DJ Sergio'ya kaptırdı.

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Demet Özdemir, bir doğum günü partisinde tanıştığı DJ Sergio'yu dinlemeye gitmeye başladı ve ikili yakınlaştı. Demet Özdemir gün içinde ise adı aşk dedikodularına karışan Sergio'yu paylaştı. Ünlü DJ de bu paylaşımı nazar boncuk emojisiyle paylaştı.

Ekran Alıntısı

İŞTE İLK KARE

Oyuncu Demet Özdemir, 2. Sayfa'nı haberine göre , yeni sevgilisi DJ Sergio ile Yunanistan tatilinde aynı arabada görüntülendi.

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İlk kez objektiflere takılan çiftin bir süredir gözlerden uzak aşk yaşadığı iddia ediliyor.

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