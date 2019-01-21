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Ünlü oyuncu Elif Ceren Balıkçı'nın annesi hayatını kaybetti

MAGAZİN HABERLERİ  | 21.01.2019 18:22 | Son Güncelleme

ATV ekranlarında yayınlanan Kırgın Çiçekler dizisinde Sedef karakterini canlandıran ünlü oyuncu Elif Ceren Balıkçı'nın annesi hayatını kaybetti.

Ünlü oyuncu Elif Ceren Balıkçı'nın annesi hayatını kaybetti

Ünlü oyuncu Elif Ceren Balıkçı sosyal medya hesabından yayınladığı mesaj ile annesinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Balıkçı paylaşımına "Benim canım ciğerim birtanem meleğim, sen nasıl bırakıp gittin bizi, nasıl beni bıraktın, ben sensiz yapamam ki, benim kanadım kırıldı, benim nefesim kesildi, hayallerim seninle uçup gitti. Annem seni çok seviyorum." notunu ekledi.

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ELİF CEREN BALIKÇI KİMDİR?

Elif Ceren Balıkçı, 1999 yılında Avusturya'da doğmuştur. Lise Eğitimine devam eden oyuncu küçük yaşta oyunculuğa adım atan isimler arasındadır. 9 yaşında iken Kayıp Prenses dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşamış, daha sonra Göç Zamanı, Bana Artık Hicran De, Merhamet, Bez Bebek, Madalyon gibi diziler de rol almıştır. Elif Ceren Balıkçı, Atv ekranlarında yayınlanan Kırgın Çiçekler dizisinin kadrosuna dahil olmuştur ve Sedef karakterini canlandırmaktadır.

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