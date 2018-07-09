Ünlü oyuncu Emel Çölgeçen otobüs beklerken görüntülendi

İşte halkın arasına karışmaktan çekinmeyen o isimlerden bazıları...

Toplu taşımaya binen ünlüler

1 / 29 Star TV'deki 'Kalbimin Sultanı'nda oynayan Emel Çölgeçen önceki gün Ortaköy'deki bir otobüs durağında görüntülendi. Gösteri dünyasının ünlü isimleri de toplu taşıma araçlarına binerek seyahat ediyor. İşte halkın arasına karışmaktan çekinmeyen o isimlerden bazıları...

2 / 29 20 dakika otobüs bekleyen Emel Çölgeçen araç gelince binmek için sıraya girdi. Sonra Akbil’ini bastı.

3 / 29 Saçlarını toplayan, gözlük takan Emel Çölgeçen'i kimse tanımadı

4 / 29 EBRU YAŞAR Toplu taşıma kullanan ünlüler kervanına Ebru Yaşar da katıldı.

5 / 29 Zamandan tasarruf etmek isteyen Yaşar, soluğu metro istasyonunda aldı.

6 / 29 Ebru Yaşar fotoğrafları Instagram sayfasında takipçileri ile paylaştı ve altına şu notu düştü: "Bugün hayatı kolaylaştırdım ve heryere metroyla gittim... herşeye yetiştim trafik stresi yaşamadım... Yaşasın metro! Toplu taşıma kullanalım.. Trafik engeli olmadan, ucuz en kıymetliside zamandan tasarruf"

7 / 29 Ajda Pekkan, hayatta en çok merak ettiği şeyi açıkladı. 'Pazar Sürprizi'ne konuşan Ajda Pekkan, ''Bir gün kendimi kamufle edip, elime de bir dergi alıp metroya binmek, insanları gözlemlemek istiyorum'' dedi.İşte toplu taşıma kullanan isimler.

8 / 29 Söz'de Karabatak lakabıyla Ateş karakterine hayat veren Eren Vurdem, dizinin Keşanlı'sı Görkem Sevindik ile metroya bindi. Eren Vurdem, dünyaca ünlü 53 yaşındaki Kanadalı oyuncu Keanu Reeves'ın da metroya binmesine gönderme yaparak, "Keanu Reeves’e bakarken" notu ile Instagram hesabından yayınladı.

9 / 29 Miş Miş şarkısıyla çıkış yakalayan ve Instagram hesabında 500 bine yakın takipçisi bulunan Simge Sağın, "Trafik çok" notuyla metroya bindiği fotoğrafını yayınladı.

10 / 29 Ufak Tefek Cinayetler'in Serhan'ı Mert Fırat, Kadıköy metrosunda seyahat etti. 36 yaşındaki oyuncu metronun içinde yaptığı selfie'yi "Metroculuk. Kadıköy-Ataşehir" notuyla Instagram sayfasına yükledi.

11 / 29 Didem Soydan, Instagram hesabından Selin Türkmen ile birlikte metroda selfie çekerken fotoğrafını paylaştı.

12 / 29 Best Model Of Turkey yarışmasıyla adını duyuran daha sonra mankenlik ve oyunculuk yapmaya devam eden Şenay Akay, Instagram hesabında "Metro" notuyla toplu taşımada seyahat ederken fotoğrafını yükledi.

13 / 29 Kenan İmirzalıoğlu ile başrolü paylaştığı 'Cingöz Recai' filminin çekimlerini tamamlayan Meryem Uzerli Almanya'ya gitti. Uzerli, arkadaş grubuyla bindiği metrodan paylaşım yaptı. Ancak 34 yaşındaki oyuncu yaptığı paylaşıma toplu taşımaya çekim için mi yoksa seyahat için mi bindiğini yazmadı.

14 / 29 Usta tiyatrocu Ali Poyrazoğlu önceki gün Nişantaşı'nda yürüyüş yaptı. Gözlüğünü takmaya çalışırken cebindeki İstanbulkart'ı düşüren tiyatrocu, fotoğrafını çeken muhabirlere ''Şimdi bunu gördünüz, İstanbulkart haber olur'' dedi.

15 / 29 Menderes Samancılar

16 / 29 Doğukan Manço

17 / 29 Ediz Hun

18 / 29 Tuncel Kurtiz

19 / 29 Şener Şen

20 / 29 Arda Turan

21 / 29 Yavuz Seçkin

22 / 29 Tolga Karaçelik

23 / 29 Rihanna

24 / 29 Beyonce

25 / 29 Lindsay Lohan

26 / 29 Madonna

27 / 29 Jessica Alba

28 / 29 Tom Cruise