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Ünlü oyuncu Gökhan Alkan'a sahte emlakçı şoku! Kaparoyu yatırdıktan sonra...

13.12.2022 08:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir dönem Nesrin Cavadzade ile yaşadığı aşkla da gündem olan oyuncu Gökhan Alkan, popüler bir emlak kiralama sitesinden ev kiralamak istedi. Emlakçıyla iletişime geçen Gökhan Alkan, kaparo adı altında para gönderdi. Evi görmek için daireye gittiğinde evin kiralık olmadığını öğrenen Gökhan Alkan, kendisini dolandıran şahıstan şikayetçi oldu.

Ünlü oyuncu Gökhan Alkan'a sahte emlakçı şoku! Kaparoyu yatırdıktan sonra...

Ünlü sanatçı Gökhan Alkan, geçtiğimiz yıl ünlü bir emlak kiralama sitesinden kiralık daire bakıyordu. Beşiktaş'ta beğendiği lüks bir daireye talip olan Alkan, sitede emlak sahibi olarak görünen şahısla iletişime geçti. Detaylarda anlaşan ünlü sanatçı, kendisini emlak sahibi olarak tanıtan Ali Ekber G.'ye kaparo adı altında bin lira para gönderdi. Ertesi gün kontrat imzalamak ve daireyi görmek için Ali Ekber G.'yi arayan Alkan, numaranın kullanım dışı olduğunu gördü. Defalarca aramasına rağmen daire sahibine ulaşamayan ünlü isim, savcılığa başvurarak şikayetçi oldu.

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Sabah'tan Dilek Yaman'ın haberine göre; olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında Gökhan Alkan'ın para gönderdiği IBAN hesabının sahibi tespit edildi. Ali Ekber G.'nin parayı Manisa'daki bir ATM'den çektiği belirlendi. İfadesi alınan Ali Ekber G., geçen yıl Ağustos ayında cüzdanını kaybettiğini, cüzdanında kimliğinin ve banka kartlarının bulunduğunu, banka kartlarının üzerinde de şifrelerin yazılı olduğu bir kağıt bulunduğunu ileri sürdü. Kendisinin dolandırıcı olmadığını ileri süren Ali Ekber G.'nin aynı suçlardan benzer sabıka kayıtlarının olduğu belirlendi.

ÜNLÜ İSİM HAKİM İFADE VERDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sonunda ünlü oyuncuyu dolandırdığı belirtilen Ali Ekber G. hakkında, 'Dolandırıcılık' suçundan dava açıldı. İstanbul Ağır Ceza Mahkemesinde yapılan yargılamada geçtiğimiz günlerde ünlü sanatçı Gökhan Alkan, İstanbul Adliyesine geldi. Ünlü oyuncu hakim karşısında maruz kaldığı dolandırıcılığı anlattı. Alkan, 'Ünlü bir sitede daire gördüm. Dairenin ilan sahibi olan şahsı aradım. Dairenin fotoğraflarda görüldüğü gibi olduğunu söyleyince ben kiralamak için talip oldum. Bana kaparo yatırmam gerektiğini söyledi. Bin lira gönderdim. Ertesi gün buluşup, kontrat imzalayacaktık. Aradığımda şahsa ulaşamadım ve dolandırıldığımı anladım' dedi.


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