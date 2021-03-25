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Ünlü oyuncu Gwyneth Platrow’dan Oscar itirafı! ‘3 hafta evime gizlendim’

Seray Üstün Seray Üstün
25.03.2021 17:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir döneme damga vuran ünlü oyuncu Gwyneth Paltrow 1999 yılında kazandığı Oscar ödülüyle ilgili samimi itiraflarda bulundu.

Ünlü oyuncu Gwyneth Platrow’dan Oscar itirafı! ‘3 hafta evime gizlendim’

1998 yapımı Shakespeare in Love (Aşık Shakespeare) filmindeki rolüyle 1999 tarihinde “En İyi Kadın Oyuncu” dalında Oscar Ödülü’ne layık görülen Gwyneth Platrow yıllar sonra o günlere dair bir itirafta bulundu. Katıldığı bir podcastte o dönemde gördüğü aşırı ilgiden bunaldığını ifade eden ünlü oyuncu samimi açıklamalar yaptı. 48 yaşındaki güzel oyuncu Oscar kazandığı için insanların kendisinden nefret edebileceği kaygısına kapıldığını açıkladı.

Endişelerinin arttığı dönemde tek başına kalmayı tercih ettiğini söyleyen Platrow, "26 yaşındaydım ve anne ile babamın Santa Monica’daki evinde üç hafta gizlendim. Şimdi geriye dönüp baktığımda çok ilginç ve yalnız bir dönemdi" ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Gwyneth Paltrow
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