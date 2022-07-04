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Ünlü oyuncu Lindsay Lohan evlendiğini açıkladı

04.07.2022 16:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD’li oyuncu Lindsay Lohan bir süredir birlikte olduğu nişanlısı Bader Shammas ile evlendiğini açıkladı. Haberi sosyal medya hesabından duyuran oyuncu, “Ben dünyanın en şanslı kadınıyım” dedi.

Ünlü oyuncu Lindsay Lohan evlendiğini açıkladı

Ünlü ABD’li oyuncu Lindsay Lohan, geçtiğimiz yıl nişanlandığı sevgilisi Bader Shammas ile evlendiğini duyurdu.

"BEN DÜNYANIN EN ŞANSLI KADINIYIM"

36 yaşındaki oyuncu, evlilik haberini doğum gününde sosyal medya hesabından nişanlısıyla paylaştığı fotoğrafla verdi.

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Lohan, mutlu haberi şu sözlerle duyurdu:

"Ben dünyanın en şanslı kadınıyım. Hayatıma girmenle mutluluğu ve zarafeti aynı anda buldum. Benim kocam olduğun için şaşkınım. Hayatım ve her şeyim. Her kadın her gün böyle hissetmeli."
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TEBRİK MESAJLARI YAĞDI

Çiftin paylaşımı sosyal medyada çok sayıda beğeni ve yorum alırken, çifte çok sayıda tebrik yorumları geldi. Öte yandan ikili, geçtiğimiz yıl nisan ayında nişanlanmıştı.


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