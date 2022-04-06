Ünlü oyuncu Merve Boluğur ev halini paylaştı! "Manzaram alev"

Aktif bir Instagram kullanıcısı olan ünlü oyuncu Merve Boluğur, son zamanlarda sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiriyor. Geçtiğimiz günlerce soru-cevap etkinliği yapan ve 'Bu ülkeye fazlasınız' ifadesine, 'Coğrafya kaderdir' şeklinde yanıt veren Merve Boluğur bu sefer ev haliyle dikkat çekti.

MERVE BOLUĞUR'UN EV HALİ DİKKAT ÇEKTİ

Sinema ve dizi oyuncusu Merve Boluğur, Instagram hesabı üzerinden pozunu paylaşıp, 'Ev hali' notunu düştü.

Bunun üzerine fotoğrafa Boluğur'un takipçileri, "Manzaram alev", "Merve hanım neler yapıyorsunuz" gibi yorumlarda bulundu.

16 Eylül 1987 doğumu Boluğur 34 yaşındadır. İlk olarak Acemi Cadı dizisi ile ekran önüne geçen Boluğur, ilerleyen zamanlarda birçok başarılı yapımda rol alarak adını geniş kitlelere duyurmayı başardı.



Oyunculuk projelerinin yanında reklam projelerinde de yer alan Merve Boluğur 2015 yılında şarkıcı Murat Dalkılıç ile evlendi. Ancak bu evlilik 2017'de sona erdi.



2018'de Boluğur kendi markasını kurdu ve kırmızı rujunu piyasaya tanıttı.



