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  4. Ünlü oyuncu Merve Boluğur ev halini paylaştı! "Manzaram alev"

Ünlü oyuncu Merve Boluğur ev halini paylaştı! "Manzaram alev"

06.04.2022 01:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2006-2007 yılları arasında yayınlanan Acemi Cadı dizisinde hayat verdiği Ayşegül karakteri ile akıllara kazınan Merve Boluğur Küçük Sırlar, Muhteşem Yüzyıl gibi başarılı dizilerle oyunculuk kariyerinde çıkış yakaladı. Son zamanlarda paylaşımları ve açıklamalarıyla gündemden düşmeyen Boluğur bu sefer ev halini paylaştı.

Ünlü oyuncu Merve Boluğur ev halini paylaştı! "Manzaram alev"

Aktif bir Instagram kullanıcısı olan ünlü oyuncu Merve Boluğur, son zamanlarda sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiriyor. Geçtiğimiz günlerce soru-cevap etkinliği yapan ve 'Bu ülkeye fazlasınız' ifadesine, 'Coğrafya kaderdir' şeklinde yanıt veren Merve Boluğur bu sefer ev haliyle dikkat çekti.

MERVE BOLUĞUR'UN EV HALİ DİKKAT ÇEKTİ

Sinema ve dizi oyuncusu Merve Boluğur, Instagram hesabı üzerinden pozunu paylaşıp, 'Ev hali' notunu düştü.

Ünlü oyuncu Merve Boluğur ev halini paylaştı!

Bunun üzerine fotoğrafa Boluğur'un takipçileri, "Manzaram alev", "Merve hanım neler yapıyorsunuz" gibi yorumlarda bulundu.

Ünlü oyuncu Merve Boluğur ev halini paylaştı!

16 Eylül 1987 doğumu Boluğur 34 yaşındadır. İlk olarak Acemi Cadı dizisi ile ekran önüne geçen Boluğur, ilerleyen zamanlarda birçok başarılı yapımda rol alarak adını geniş kitlelere duyurmayı başardı.

Ünlü oyuncu Merve Boluğur ev halini paylaştı!
Oyunculuk projelerinin yanında reklam projelerinde de yer alan Merve Boluğur 2015 yılında şarkıcı Murat Dalkılıç ile evlendi. Ancak bu evlilik 2017'de sona erdi.

Ünlü oyuncu Merve Boluğur ev halini paylaştı!
2018'de Boluğur kendi markasını kurdu ve kırmızı rujunu piyasaya tanıttı.

Ünlü oyuncu Merve Boluğur ev halini paylaştı!

Ünlü oyuncu Merve Boluğur ev halini paylaştı!

Ünlü oyuncu Merve Boluğur ev halini paylaştı!


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Merve Boluğur Instagram
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