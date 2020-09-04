Ünlü oyuncu Robert Pattinson koronavirüse yakalandı! Batman filminin çekimleri durduruldu

The Batman filmi çekimlerinde yapılan testler sonucunda başrol oyuncusu Robert Pattinson'ın COVID-19 testinin pozitif çıktığı duyuruldu.

ÇEKİMLER DURDURULDU!

Öte yandan, oyuncunun rol aldığı ve henüz yapımı devam eden Batman filminin çekimlerinin de geçici olarak durdurulduğu açıklandı. Ünlü oyuncu Twilight (Alacakaranlık) film serisiyle tanınıyor.



ROBERT PATTİNSON KİMDİR?

Robert Douglas Thomas Pattinson 13 Mayıs 1986 tarihinde Londra'da doğdu. Babası, Richard, Amerika'dan araç ithal ediyordu. Annesi, Clare ise bir modellik ajansında çalışıyordu. Ayrıca Pattinson'ın Lizzy Pattinson ve Victoria Pattinson adında iki ablası bulunuyor. Londra'nın Barnes banliyösünde büyüdü. Ardından 12 yaşına kadar Tower House School'da okudu. Sonrasında eğitimine The Harrodian School'da devam etti. Barnes Theatre Company'de amatör tiyatroya dahil oldu ve Guys and Dolls oyununda küçük bir rol aldı. Ardından Anything Goes, Our Town, Macbeth ve Tess of the d'Urbervilles oyunlarında oynadı.

12 yaşındayken modellik yapmaya başladı. Hackett'in 2007 defilesinde podyuma çıktı ardından Aralık 2008'de modellik yapmaktan vazgeçti ve mesleği bıraktı. 2013 yılının Haziran ayında Pattinson, Dior Homme'un yeni yüzü seçildi ve Romain Gavras tarafından yönetilen 1000 LIVES başlıklı reklam kampanyasında yer aldı. Reklam kampanyasının fotoğrafçısı Nan Goldin, Robert'ın kampanya için çekilen fotoğraflarının koleksiyonunu Robert Pattinson: 1000 Lives adlı bir kitapta topladı ve yayımladı.