Ünlü oyuncu Robert Pattinson koronavirüse yakalandı! Batman filminin çekimleri durduruldu

Robert Douglas Thomas Pattinson 13 Mayıs 1986 tarihinde Londra'da doğdu. Babası, Richard, Amerika'dan araç ithal ediyordu. Annesi, Clare ise bir modellik ajansında çalışıyordu. Ayrıca Pattinson'ın Lizzy Pattinson ve Victoria Pattinson adında iki ablası bulunuyor. Londra'nın Barnes banliyösünde büyüdü. Ardından 12 yaşına kadar Tower House School'da okudu. Sonrasında eğitimine The Harrodian School'da devam etti. Barnes Theatre Company'de amatör tiyatroya dahil oldu ve Guys and Dolls oyununda küçük bir rol aldı. Ardından Anything Goes, Our Town, Macbeth ve Tess of the d'Urbervilles oyunlarında oynadı.

The Batman filmi çekimlerinde yapılan testler sonucunda başrol oyuncusu Robert Pattinson'ın COVID-19 testinin pozitif çıktığı duyuruldu.

Rol aldığı ilk yapımlar Ring of the Nibelungs adına Alman yapımı televizyon filmi ve Reese Witherspoon'un başrolünde yer aldığı Vanity Fair oldu. Ancak Vanity Fair'de oynadığı sahneler sonradan çıkarıldı ve sadece filmin DVD'sinde yayınlandı.

FİLMLERİ-DİZİLERİ

2004 - Vanity Fair

Ring of the Nibelungs

2005 - Harry Potter and the Goblet of Fire

2006 - The Haunted Airman

2007 - The Bad Mother's Handbook

Harry Potter and the Order of the Phoenix

2008 - How to Be Twilight

2009 - Little Ashes

The Twilight Saga: New Moon

2010 - Remember Me

The Twilight Saga: Eclipse

Love & Distrust

2011 - Water for Elephants

The Twilight Saga: Breaking Dawn – Part 1

2012 - Bel Ami

Cosmopolis

The Twilight Saga: Breaking Dawn – Part 2

2014 - The Rover

Maps to the Stars

2015 - Queen of the Desert

The Childhood of a Leader

2016 - The Lost City of Z

2017 - Good Time

Fear & Shame

2018 - Damsel

2018 - High Life

2019 - The Lighthouse

2019 - The King

2019 - Waiting for the Barbarians

2020 - Tenet

2020 - The Devil All the Time

2021 - The Batman