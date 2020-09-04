MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Ünlü oyuncu Robert Pattinson koronavirüse yakalandı! Batman filminin çekimleri durduruldu

Ünlü oyuncu Robert Pattinson koronavirüse yakalandı! Batman filminin çekimleri durduruldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.09.2020 02:43 | Son Güncelleme

Ünlü İngiliz aktör Robert Pattinson'un koronavirüse (Covid-19) yakalandığı açıklandı. 34 yaşındaki Robert Pattinson'un başrolde oynadığı yeni Batman filminin çekimleri de durduruldu.

Ünlü oyuncu Robert Pattinson koronavirüse yakalandı! Batman filminin çekimleri durduruldu

The Batman filmi çekimlerinde yapılan testler sonucunda başrol oyuncusu Robert Pattinson'ın COVID-19 testinin pozitif çıktığı duyuruldu.

ÇEKİMLER DURDURULDU!

Öte yandan, oyuncunun rol aldığı ve henüz yapımı devam eden Batman filminin çekimlerinin de geçici olarak durdurulduğu açıklandı. Ünlü oyuncu Twilight (Alacakaranlık) film serisiyle tanınıyor.
tqwe

ROBERT PATTİNSON KİMDİR?

Robert Douglas Thomas Pattinson 13 Mayıs 1986 tarihinde Londra'da doğdu. Babası, Richard, Amerika'dan araç ithal ediyordu. Annesi, Clare ise bir modellik ajansında çalışıyordu. Ayrıca Pattinson'ın Lizzy Pattinson ve Victoria Pattinson adında iki ablası bulunuyor. Londra'nın Barnes banliyösünde büyüdü. Ardından 12 yaşına kadar Tower House School'da okudu. Sonrasında eğitimine The Harrodian School'da devam etti. Barnes Theatre Company'de amatör tiyatroya dahil oldu ve Guys and Dolls oyununda küçük bir rol aldı. Ardından Anything Goes, Our Town, Macbeth ve Tess of the d'Urbervilles oyunlarında oynadı.

12 yaşındayken modellik yapmaya başladı. Hackett'in 2007 defilesinde podyuma çıktı ardından Aralık 2008'de modellik yapmaktan vazgeçti ve mesleği bıraktı. 2013 yılının Haziran ayında Pattinson, Dior Homme'un yeni yüzü seçildi ve Romain Gavras tarafından yönetilen 1000 LIVES başlıklı reklam kampanyasında yer aldı. Reklam kampanyasının fotoğrafçısı Nan Goldin, Robert'ın kampanya için çekilen fotoğraflarının koleksiyonunu Robert Pattinson: 1000 Lives adlı bir kitapta topladı ve yayımladı.

Rol aldığı ilk yapımlar Ring of the Nibelungs adına Alman yapımı televizyon filmi ve Reese Witherspoon'un başrolünde yer aldığı Vanity Fair oldu. Ancak Vanity Fair'de oynadığı sahneler sonradan çıkarıldı ve sadece filmin DVD'sinde yayınlandı.

FİLMLERİ-DİZİLERİ

2004 - Vanity Fair

Ring of the Nibelungs

2005 - Harry Potter and the Goblet of Fire

2006 - The Haunted Airman

2007 - The Bad Mother's Handbook

Harry Potter and the Order of the Phoenix

2008 - How to Be Twilight

2009 - Little Ashes

The Twilight Saga: New Moon

2010 - Remember Me

The Twilight Saga: Eclipse

Love & Distrust

2011 - Water for Elephants

The Twilight Saga: Breaking Dawn – Part 1

2012 - Bel Ami

Cosmopolis

The Twilight Saga: Breaking Dawn – Part 2

2014 - The Rover

Maps to the Stars

2015 - Queen of the Desert

The Childhood of a Leader

2016 - The Lost City of Z

2017 - Good Time

Fear & Shame

2018 - Damsel

2018 - High Life

2019 - The Lighthouse

2019 - The King

2019 - Waiting for the Barbarians

2020 - Tenet

2020 - The Devil All the Time

2021 - The Batman

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
181 yıl önce ölen belediye başkanının kalbi bulundu!181 yıl önce ölen belediye başkanının kalbi bulundu!
Çağatay Ulusoy’un yeni filminden ilk kareler geldi!Çağatay Ulusoy’un yeni filminden ilk kareler geldi!
MasterChef'te finale kalmayı başardı!MasterChef'te finale kalmayı başardı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Bakan Koca son durumu açıkladı
Bakan Koca son durumu açıkladı
Validen korkutan açıklama! 'İlimizde vakalar patlama yaptı'
Validen korkutan açıklama! 'İlimizde vakalar patlama yaptı'
Bilim insanları uyardı: Kurtçuklarla beslenmeye hazır olun
Bilim insanları uyardı: Kurtçuklarla beslenmeye hazır olun
Astsubay dehşet saçmıştı! O anların görüntüleri ortaya çıktı
Astsubay dehşet saçmıştı! O anların görüntüleri ortaya çıktı
O sitede servet kazanıyorlar! 'Müstehcen fotoğraflar...'
O sitede servet kazanıyorlar! 'Müstehcen fotoğraflar...'
Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan iğrenç olaya tepki
Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan iğrenç olaya tepki
İlginizi Çekebilir
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
Göğüs ucu kapağını çıkarmadan ayna karşısına geçti
Göğüs ucu kapağını çıkarmadan ayna karşısına geçti
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Survivor Berkan'ın yeni imajı tam not aldı
Survivor Berkan'ın yeni imajı tam not aldı
Murat Övüç'e saldırı! Tokat attılar...
Murat Övüç'e saldırı! Tokat attılar...
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Çağatay Ulusoy’un yeni filminden ilk kareler geldi!
Çağatay Ulusoy’un yeni filminden ilk kareler geldi!
MasterChef’te MasterClass ödül oyununu kim kazandı? MasterChef Türkiye'de ödül ne oldu?
MasterChef’te kazanan belli oldu!
Cem Yılmaz çocukluk fotoğrafını paylaştı: Her şey çok güzeldi
Çocukluk fotoğrafını paylaştı! Oğluna benzerliğiyle şaşırttı
Seda Sayan'dan İstanbul Sözleşmesi açıklaması: Gerekirse Cumhurbaşkanı'na yalvaracağım
Seda Sayan: Gerekirse Cumhurbaşkanı'na yalvaracağım
En Şık Benim ne zaman başlıyor? Moda yarışması En Şık Benim'in formatı nedir?
İşte ekranların yeni moda yarışması!
Oyuncu Kayra Şenocak'ın büyük değişimi! 40 kilo verdi
Büyük değişim! 40 kilo verdi
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.