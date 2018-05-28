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Ünlü oyuncu Ufak Tefek Cinayetler'e veda etti

DİZİ HABERLERİ  | 28.05.2018 21:34 | Son Güncelleme

Ufak Tefek Cinayetler'de Avukat Sitare karakterini canlandıran başarılı oyuncu Özlem Tokaslan diziye veda etti.

Ünlü oyuncu Ufak Tefek Cinayetler'e veda etti

Ufak Tefek Cinayetler'de Avukat Sitare karakterine hayat veren Özlem Tokaslan, yeni dizisi 'Erkenci Kuş' nedeniyle yapımın yeni bölümlerinde rol almayacak.

Başarılı oyuncu, eski dizisine "Evet.. Sevgili Avukat Hanım ile vedalaşma vakti.. Çok sevdim ve o kadar keyif ile çalıştım ki.. Ne mutlu bana.. Tüm Ufak Tefek Cinayetler ekibine, Ay Yapım, Meriç Acemi, Tülin Özen, Aslıhan Gürbüz, Mert Fırat, Deniz Yorulmazer ve Ali Bilgin'e çok teşekkür ederim.. Unutulmaz bir hikaye oldu benim için.. Elveda avukat hanım.." sözleriyle veda etti.

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İlk kez dizinin 5. bölümünde kadroya dahil olan Tokaslan, aralarda konuk oyuncu olarak yapımda yer almaya devam ediyordu.

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Ufak Tefek Cinayetler Özlem Tokaslan

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