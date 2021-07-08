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Ünlü oyuncu ve yönetmen Robert Downey Sr. uykusunda yaşamını yitirdi

08.07.2021 10:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hollywood yıldızı Robert Downey Jr.'ın kendisi gibi oyuncu ve yönetmen olan babası Robert Downey Sr. uykusunda yaşamını yitirdi. 85 yaşında hayata veda eden oyuncu, yıllardır Parkinson hastalığıyla mücadele ediyordu.

Ünlü oyuncu ve yönetmen Robert Downey Sr. uykusunda yaşamını yitirdi

Uzun yıllardır Parkinson hastalığıyla mücadele eden Robert Downey Sr.'ın, New York'taki evinde uykusunda yaşamını yitirdi. 56 yaşındaki oyuncu Robert Downey Jr. ise sosyal medya hesabından babasının vefatının ardından duygusal bir paylaşım yaptı.

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"BABAM HEP İYİMSER KALMAYI SÜRDÜRDÜ"

Oyuncu paylaşımında "Babam, Parkinson hastalığıyla yıllar süren mücadelesinin ardından dün akşam uykusunda huzur içinde yaşama veda etti. O kendi bildiğini okuyan gerçek bir yönetmendi. Hep iyimser kalmayı sürdürdü. Üvey annemin hesaplamalarına göre, 2 bin yıl boyunca mutlu bir evlilikleri vardı" ifadelerini kullandı.
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Robert Downey Sr.'ın kariyerindeki 'Boogie Nights', 'Magnolia' ve 'To Live and Die in LA' gibi filmlerler adından söz ettirmişti.

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