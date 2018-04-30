Ünlü oyuncudan sahnede evlenme teklifi

Kadıköy'deki Apartman Sahne'de sahnelediği oyunun sonrasında bir sürpriz yapan Oğuz, geçen hafta nikah kıydığı eşi Sevilay Oğuz'a, izleyiciler önünde evlenme teklif etti. Oğuz, eşine yazdığı duygusal metni seslendirerek, konfetiler eşliğinde "Benimle evlenir misin?" sorusunu yönelterek, hazırladığı yüzüğü eşine takdim etti.

Bugüne kadar birçok dizi ve sinema filminde rol alan Oğuz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eşiyle aralarında çok fazla ortak nokta olduğuna işaret etti. Umut Oğuz, kasım ayında eşiyle tanıştıklarını belirterek, "Geçen perşembe günü evlendik ama evlenme teklif edememiştim. Ben sahne adamıyım kendimi bildim bileli sahnedeyim. Evlilik teklifi için de bundan daha güzel bir yer olamazdı." dedi.

Oğuz, Apartman Sahne'nin yeni açılan bir mekan olduğunu belirterek, evlenme teklifi için yapılan hazırlıklara yakınlarının yardımlarının da büyük olduğunu söyledi.

Yaşadığı talihsiz gibi görünen ama zaman geçtikçe komikleşen olayları anlattığı "Mıknatıs"ı 26. kez sahnelediğini aktaran Oğuz, "Bazen seyirciyle keyifli atışmalar da oluyor. Bildiğin stand up tarzı ama mesela ölümü anlatıyorum, insanlar kahkahayla gülüyor. Hikayelerim organik, bu nedenle üzerine fazla bir şey koymama gerek kalmıyor, zaten komik." diye konuştu.

"Avrupa'da oynamayı çok istiyorum"