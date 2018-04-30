MAGAZİN

Ünlü oyuncudan sahnede evlenme teklifi

MAGAZİN HABERLERİ  | 30.04.2018 14:56 | Son Güncelleme

Oyuncu Umut Oğuz, "Mıknatıs" isimli tek kişilik gösterisinin ardından, Sevilay Oğuz'a sahnede evlenme teklif etti.

Ünlü oyuncudan sahnede evlenme teklifi

Kadıköy'deki Apartman Sahne'de sahnelediği oyunun sonrasında bir sürpriz yapan Oğuz, geçen hafta nikah kıydığı eşi Sevilay Oğuz'a, izleyiciler önünde evlenme teklif etti. Oğuz, eşine yazdığı duygusal metni seslendirerek, konfetiler eşliğinde "Benimle evlenir misin?" sorusunu yönelterek, hazırladığı yüzüğü eşine takdim etti.

Bugüne kadar birçok dizi ve sinema filminde rol alan Oğuz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eşiyle aralarında çok fazla ortak nokta olduğuna işaret etti. Umut Oğuz, kasım ayında eşiyle tanıştıklarını belirterek, "Geçen perşembe günü evlendik ama evlenme teklif edememiştim. Ben sahne adamıyım kendimi bildim bileli sahnedeyim. Evlilik teklifi için de bundan daha güzel bir yer olamazdı." dedi.

Oğuz, Apartman Sahne'nin yeni açılan bir mekan olduğunu belirterek, evlenme teklifi için yapılan hazırlıklara yakınlarının yardımlarının da büyük olduğunu söyledi.
Yaşadığı talihsiz gibi görünen ama zaman geçtikçe komikleşen olayları anlattığı "Mıknatıs"ı 26. kez sahnelediğini aktaran Oğuz, "Bazen seyirciyle keyifli atışmalar da oluyor. Bildiğin stand up tarzı ama mesela ölümü anlatıyorum, insanlar kahkahayla gülüyor. Hikayelerim organik, bu nedenle üzerine fazla bir şey koymama gerek kalmıyor, zaten komik." diye konuştu.
"Avrupa'da oynamayı çok istiyorum"

5ae6fbdf2269a214e02a848c

Umut Oğuz, bir oyuncunun sürekli sahnede olmak istediğine vurgu yaparak, Belçika'nın Brüksel şehrinde de sahnelediği oyununu Avrupa'nın her yerinde seyirciyle buluşturmak istediğine vurgu yaptı.

Hayatın içinden konularla mizah yapmanın zor olduğuna dikkati çeken Oğuz, "Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları Türkiye'den bir şey gittiği zaman mutlu oluyor. O yüzden Anadolu ve ardından Avrupa turnesi yapmak istiyorum. Benim dilimi anlayan herkes benim seyircim. Kimseyi incitmeden mizah yapıyorum. Aslında bu tek kişilik kalabalık bir gösteri. Çünkü anlattığım çok insan var." ifadelerini kullandı.
Oyuncu Oğuz, eylüle kadar yeni bir dizide rol almayacağını ve bu süreçte sahnede olmak istediğini söyledi.

Evde ders çalışırken yıldırım çarptı!Evde ders çalışırken yıldırım çarptı!
Adalet Bakanı'ndan çok çarpıcı 'Abdullah Gül' paylaşımıAdalet Bakanı'ndan çok çarpıcı 'Abdullah Gül' paylaşımı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul için çarpıcı sözlerCumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul için çarpıcı sözler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Umut Oğuz magazin

En Çok Okunan Haberler

Berat gecesi affedilmeyecek 7 kişi

Berat gecesi affedilmeyecek 7 kişi

Kanal D'den şok karar! Bir değil iki değil tüm dizilerine final yaptırıyor

Kanal D'den şok karar! Bir değil iki değil tüm dizilerine final yaptırıyor

Berat Kandili mesajları 2018: En güzel kandil mesajları (Resimli Berat Kandili mesajları)

Berat Kandili mesajları 2018: En güzel kandil mesajları (Resimli Berat Kandili mesajları)

Berk Oktay ve eşi Merve Şarapçıoğlu'nun görüntüleri yeniden sızdı!

Berk Oktay ve eşi Merve Şarapçıoğlu'nun görüntüleri yeniden sızdı!

Çin'den Cüneyt Çakır'a astronomik teklif!

Çin'den Cüneyt Çakır'a astronomik teklif!

Seren Serengil - Yaşar İpek'in nişanında neler yaşandı? Ünlü ismin dekoltesi damga vurdu!

Seren Serengil - Yaşar İpek'in nişanında neler yaşandı? Ünlü ismin dekoltesi damga vurdu!

İlginizi Çekebilir

Turabi diskalifiye mi oldu? Acun Ilıcalı Turabi kararını açıkladı! İşte tarihi ceza

Turabi diskalifiye mi oldu? Acun Ilıcalı Turabi kararını açıkladı! İşte tarihi ceza

Emina Sandal içini döktü: Mustafa evi terk ettiğinde...

Emina Sandal içini döktü: Mustafa evi terk ettiğinde...

Fatih Portakal kovuldu mu?

Fatih Portakal kovuldu mu?

Survivor'da Turabi, Hakan ve Anıl kavgası! Turabi diskalifiye mi olacak? 'Burası senin çiftliğin değil'

Survivor'da Turabi, Hakan ve Anıl kavgası! Turabi diskalifiye mi olacak? 'Burası senin çiftliğin değil'

Ebru Yaşar'dan Beyazıt Öztürk'e sert eleştiri

Ebru Yaşar'dan Beyazıt Öztürk'e sert eleştiri

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Asuman Dabak'tan uyuşturucu açıklaması!

Asuman Dabak'tan uyuşturucu açıklaması!

Hamdi Alkan'ın eşi kızını paylaştı, beğeni yağdı

Hamdi Alkan'ın eşi kızını paylaştı, beğeni yağdı

Neslihan Atagül'den Kadir Doğulu'ya eş kıyağı

Neslihan Atagül'den Kadir Doğulu'ya eş kıyağı

Eda Taşpınar bu sefer şaşırttı

Eda Taşpınar bu sefer şaşırttı

Survivor Hakan özür diledi!

Survivor Hakan özür diledi!

Halit Akçatepe'nin büyük dedesi bakın hangi 'Osmanlı Paşası'ymış!

Halit Akçatepe'nin büyük dedesi bakın hangi 'Osmanlı Paşası'ymış!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.