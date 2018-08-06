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Ünlü oyuncular Ata Demirer'in Belalı Köfte filminde buluştu!

MAGAZİN HABERLERİ  | 06.08.2018 02:17 | Son Güncelleme

Ata Demirer, BKM Film imzalı yeni filminin son hazırlıklarını yapıyor. Gökçeada'da çekilecek filmin ismi değişti.

Ünlü oyuncular Ata Demirer'in Belalı Köfte filminde buluştu!

Ata Demirer, Demet Akbağ, Tarık Ünlüoğlu, Hande Dana ve Gizem Karaca yeni bir komedi filminde buluştu. Ata Demirer'in daha önce adını 'Hedefim Sensin' olarak duyurduğu yeni filmin ismi Belalı Köfte olarak değişti. Kıvanç Baruönü'nün yönetmenliğini yapacağı, BKM'nin yapımcılığını üstlendiği yeni film için başrol oyuncuları önceki gün biraraya geldi. Ata Demirer o kareyi sosyal medya hesabından paylaştı.

Son olarak Hamdi Alkan'ın Instagram fenomeni kızı Zeynep Alkan'a da rol teklif eden Ata Demirer'in yeni filmi kış aylarında vizyona girecek.

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Ata Demirer belalı köfte film Demet Akbağ

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