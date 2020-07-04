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Ünlü oyuncular Call My Agent dizisinin yerli versiyonunda buluştu! İşte oyuncu kadrosu

DİZİ HABERLERİ  | 04.07.2020 02:27 | Son Güncelleme

Yayınlandığı ülkelerde izlenme rekorları kıran Call My Agent isimli dizinin Türkiye uyarlaması çok yakında Star TV’de başlıyor. Ay Yapım imzalı dizinin Türkiye uyarlamasının oyuncu kadrosu da belli oldu.

Ünlü oyuncular Call My Agent dizisinin yerli versiyonunda buluştu! İşte oyuncu kadrosu

Dünyada Call My Agent ismiyle yayınlanmaya başladığı günden bu yana büyük ilgi gören ve rekorlar kıran ünlü oyuncular ve menajerlerinin dünyasını tüm açıklığıyla anlatan dizinin Türkiye uyarlaması için çekim hazırlıkları başladı.

Dizi ekibi sete çıkmadan önce son okuma provası için bir araya geldi.

Yelda Eroğlu ve Yeşim Çıtak’ın kaleme aldığı Ali Bilgin’in yönetmenliğini üstlendiği merakla beklenen dizi önümüzdeki günlerde sete çıkıyor. Çekimler öncesi tüm ekip okuma provası için bir araya geldi. Bol kahkahalı geçen provada oyuncuların uyumu dikkat çekti.

OYUNCU KADROSU BELLİ OLDU

Star TV’de ekrana gelecek dizinin kadrosunda Barış Falay, Canan Ergüder, Fatih Artman, Ahsen Eroğlu, Deniz Can Aktaş ve Ayşenil Şamlıoğlu gibi önemli oyuncular yer alırken diziye her bölüm ünlü isimler de kendi kimlikleriyle konuk olacak.

ayyapım

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