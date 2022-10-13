MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Kültür Sanat
  4. Ünlü oyuncular Cici filminde buluştu! Bir Başkadır'la büyük ses getiren Berkun Oya imzalı Netflix filmi Cici'den çarpıcı fragman

Ünlü oyuncular Cici filminde buluştu! Bir Başkadır'la büyük ses getiren Berkun Oya imzalı Netflix filmi Cici'den çarpıcı fragman

13.10.2022 20:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Netflix'te büyük ses getiren Bir Başkadır dizisinin yönetmeni ve senaristi Berkun Oya, yine çok konuşulacak bir yapıma imza attı. Netflix Türkiye'nin yeni filmi Cici'nin fragmanı da yayınlandı. Berkun Oya imzalı Cici isimli filmin oyuncu kadrosunda Ayça Bingöl, Fatih Artman, Funda Eryiğit, İncinur Daşdemir, Nur Sürer, Okan Yalabık, Olgun Şimşek, Şevval Balkan ve Yılmaz Erdoğan gibi birbirinden ünlü oyuncular yer alıyor. Hikayesiyle de dikkat çeken Cici'nin Netflix'teki yayın tarihi de açıklandı.

Bir Başkadır dizisine imza atan Berkun Oya'nın yazıp yönettiği Cici isimli filmin yeni fragmanı yayınlandı. Film, 27 Ekim'de Netflix'te izleyicilerle buluşacak.

Filmde acı bir kaybın ardından köyden kente göçen bir ailenin yaklaşık 30 yıl sonra eski evlerinde buluşması konu alınıyor. 2 saat 31 dakikalık Cici, bastırılmış duygulara, ortaya çıkan sırlara ve açılan eski yaralara odaklanıyor.

CİCİ FİLMİ

CİCİ FİLMİ OYUNCU KADROSUYLA DİKKAT ÇEKİYOR

Cici isimli film oyuncu kadrosuyla da dikkat çekiyor. Filmin başrollerinde Ayça Bingöl, Fatih Artman, Funda Eryiğit, İncinur Daşdemir, Nur Sürer, Okan Yalabık, Olgun Şimşek, Şevval Balkan ve Yılmaz Erdoğan gibi isimler yer alıyor.

CİCİ FİLM

BERKUN OYA İMZALI BİR BAŞKADIR UZUN SÜRE KONUŞULMUŞTU

Berkun Oya'nın yazıp yönettiği dram ve gerilim dizisi Bir Başkadır, Netflix'te 2020'nin Kasım ayında seyirciyle buluşmuştu. 8 bölümden oluşan dizide, Cici'de başrolde oynayan Funda Eryiğit ve Fatih Artman'la birlikte Öykü Karayel, Tülin Özen, Defne Kayalar, Alican Yücesoy ve Biga Önal rol almıştı.

Andropoz dizisindeki Halit rolüyle gündem oldu! Engin Günaydın'dan Tamer Karadağlı'ya övgü: Kendisine hayran bıraktıAndropoz dizisindeki Halit rolüyle gündem oldu! Engin Günaydın'dan Tamer Karadağlı'ya övgü: Kendisine hayran bıraktı

Bir-Baskadir-5-e1605521599731

Bir Başkadır ilginç senaryosu ve başarılı oyunculuklarıyla övgüler almış ve haftalar boyunca Netflix'te en fazla izlenen yapımların başında yer almıştı.

Başörtüsü tartışmaları diziye konu oldu! Kızılcık Şerbeti dizisindeki başörtüsü sahneleri sosyal medyanın gündemindeBaşörtüsü tartışmaları diziye konu oldu! Kızılcık Şerbeti dizisindeki başörtüsü sahneleri sosyal medyanın gündeminde
New Amstardam dizisinden uyarlandı! Yeni hastane dizisi Hayat Bugün'ün yayın tarihi belli olduNew Amstardam dizisinden uyarlandı! Yeni hastane dizisi Hayat Bugün'ün yayın tarihi belli oldu


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Elçin Sangu ile Hayko Cepkin 'Jekyll & Hyde' için bir aradaElçin Sangu ile Hayko Cepkin 'Jekyll & Hyde' için bir arada
Sözleri gündem oldu: Bugün Türkiye cahil bir ülkedirSözleri gündem oldu: Bugün Türkiye cahil bir ülkedir
Değişimiyle şoke etti! ''Paranın gücüne inanın''Değişimiyle şoke etti! ''Paranın gücüne inanın''
Anahtar Kelimeler:
Netflix Berkun Oya Yılmaz Erdoğan Fatih Artman Funda Eryiğit Nur Sürer Okan Yalabık Olgun Şimşek bir başkadır Oyuncu ünlü oyuncu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Altın ve dolar ABD enflasyonundan nasıl etkilendi?

Altın ve dolar ABD enflasyonundan nasıl etkilendi?

Putin ilan etti! "Türkiye'yi dünyanın en büyüğü yapacağız"

Putin ilan etti! "Türkiye'yi dünyanın en büyüğü yapacağız"

Kan donduran olay! Yalvardılar ama durmadı

Kan donduran olay! Yalvardılar ama durmadı

Diyarbakır'ı salladı! Konsere 70 bin kişi katıldı

Diyarbakır'ı salladı! Konsere 70 bin kişi katıldı

Ehliyet yenileme için son tarih yaklaşıyor

Ehliyet yenileme için son tarih yaklaşıyor

Icardi gece yarısı canlı yayın açtı...

Icardi gece yarısı canlı yayın açtı...

İlginizi Çekebilir

Yetişkin film yıldızı açıkladı: 'Babam menajerim oldu'

Yetişkin film yıldızı açıkladı: 'Babam menajerim oldu'

Balla karıştırıp kaşık kaşık tüketin: İyileştirici etkisi dudak uçuklatıyor

Balla karıştırıp kaşık kaşık tüketin: İyileştirici etkisi dudak uçuklatıyor

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Her seferinde mükemmel pilavı tutturmanın doğru yolu

Her seferinde mükemmel pilavı tutturmanın doğru yolu

Pankreas kanserinin ilk evredeki en yaygın belirtisi! Doktora koşun

Pankreas kanserinin ilk evredeki en yaygın belirtisi! Doktora koşun

Gören herkes almak istiyor, bir kez kullanan elinden düşürmüyor!

Gören herkes almak istiyor, bir kez kullanan elinden düşürmüyor!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.