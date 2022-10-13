Ünlü oyuncular Cici filminde buluştu! Bir Başkadır'la büyük ses getiren Berkun Oya imzalı Netflix filmi Cici'den çarpıcı fragman

Bir Başkadır dizisine imza atan Berkun Oya'nın yazıp yönettiği Cici isimli filmin yeni fragmanı yayınlandı. Film, 27 Ekim'de Netflix'te izleyicilerle buluşacak.

Filmde acı bir kaybın ardından köyden kente göçen bir ailenin yaklaşık 30 yıl sonra eski evlerinde buluşması konu alınıyor. 2 saat 31 dakikalık Cici, bastırılmış duygulara, ortaya çıkan sırlara ve açılan eski yaralara odaklanıyor.

CİCİ FİLMİ OYUNCU KADROSUYLA DİKKAT ÇEKİYOR

Cici isimli film oyuncu kadrosuyla da dikkat çekiyor. Filmin başrollerinde Ayça Bingöl, Fatih Artman, Funda Eryiğit, İncinur Daşdemir, Nur Sürer, Okan Yalabık, Olgun Şimşek, Şevval Balkan ve Yılmaz Erdoğan gibi isimler yer alıyor.

BERKUN OYA İMZALI BİR BAŞKADIR UZUN SÜRE KONUŞULMUŞTU

Berkun Oya'nın yazıp yönettiği dram ve gerilim dizisi Bir Başkadır, Netflix'te 2020'nin Kasım ayında seyirciyle buluşmuştu. 8 bölümden oluşan dizide, Cici'de başrolde oynayan Funda Eryiğit ve Fatih Artman'la birlikte Öykü Karayel, Tülin Özen, Defne Kayalar, Alican Yücesoy ve Biga Önal rol almıştı.

Bir Başkadır ilginç senaryosu ve başarılı oyunculuklarıyla övgüler almış ve haftalar boyunca Netflix'te en fazla izlenen yapımların başında yer almıştı.



