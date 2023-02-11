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  4. Ünlü oyuncular tek yürek oldu! Yenikapı'da deprem kolilerini tek tek taşıdılar! Serenay Sarıkaya, Kaan Yıldırım, Burcu Biricik ve daha fazlası...

Ünlü oyuncular tek yürek oldu! Yenikapı'da deprem kolilerini tek tek taşıdılar! Serenay Sarıkaya, Kaan Yıldırım, Burcu Biricik ve daha fazlası...

11.02.2023 09:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye 6 Şubat 2023 Pazartesi günü son yüzyılın en yıkıcı iki depremini yaşadı. Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 04.17’de meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki depremin ardından 7,6 büyüklüğünde ikinci depremle sarsıldık. 10 ili etkileyen ve büyük yıkımlara neden olan bu depremin yaraları sarılmaya çalışılıyor. Ünlü oyuncularda tek yürek oldu ve Yenikapı'daki Deprem Yardım Merkezi'ndeki faaliyetlere katıldılar....

Ünlü oyuncular tek yürek oldu! Yenikapı'da deprem kolilerini tek tek taşıdılar! Serenay Sarıkaya, Kaan Yıldırım, Burcu Biricik ve daha fazlası...

Türkiye, Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremle sarsıldı. İlki 7,7 ikincisi 7,6 büyüklüğündeki deprem; Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma yol açtı. Deprem bölgelerinden hala mucize haberleri gelmeye devam ederken bilanço da gitgide ağırlaşıyor. Ünlü isimlerde depremin yaralarını sarmak için çalışıyorlar...

ÜNLÜ OYUNCULAR YENİKAPI'DA

Ünlü oyuncular, "Asrın felaketi" olarak ifade edilen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenler için yapılan yardım faaliyetlerine katıldılar.

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Serenay Sarıkaya, Kaan Yıldırım, Burcu Biricik, Tolga Tekin, Tuğrul Tülek, Sarp Apak, Onur Buldu, Giray Altunok, Cihangir Ceyhan, Öner Erkan ve Burak Deniz, Yenikapı'daki Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde kurulan Deprem Yardım Merkezi'nde toplanan eşyaların paketlenmesine ve tırlara taşınmasına yardım ettiler.

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MALZEMELERİ TIRLARA YÜKLEDİLER

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) yürüttüğü çalışmalara katılan ünlü isimler, gönüllülerle gıda, giysi, bebek maması, bebek bezi, ayakkabı, battaniye ve ısıtıcı gibi ihtiyaç malzemelerini tırlara yüklediler.

Gönüllü destek vermek üzere merkeze gelenler arasında yer alan İBB Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Ayşegül İşsever, Tamer Levent, Şenay Saçbüker, Şehnaz Bölen, Bensu Orhunöz, Emrah Özertem, Orhan Aydın, Levent Üzümcü, Yıldıray Şahinler, Bennu Yıldırımlar, Özge Özder ve birçok İBB Şehir Tiyatroları oyuncusu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat'tan yardım faaliyetlerine ilişkin bilgi aldı.

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Anadolu Ajansı'nda yer alan bilgiye göre, dün merkeze gelenler arasında tarihçi, yazar İlber Ortaylı ile oyuncu Aras Bulut İynemli, Hande Doğandemir, Berkay Ateş, Güven Murat Akpınar, Engin Öztürk, Salih Bademci, Timur Acar, Çağlar Çorumlu ve Hasibe Eren yer aldı.

İBB tarafından bölgeye, içinde yardım malzemesi bulunan çok sayıda tır gönderildi.

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