Ünlü oyuncuların ilk dizilerine ne kadar hakimsin?

Bakalım Türk dizi kuşağına ne kadar hâkimsin! Hazırsan, eğlence dolu testimize başlayalım.
Ünlü oyuncuların ilk dizilerine ne kadar hâkimsin?
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Çağatay Ulusoy’un oynadığı ilk dizi hangisidir?
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Hazal Kaya’nın oynadığı ilk dizi hangisidir?
Pera Palas’ta Gece Yarısı
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Hande Erçel’in oynadığı ilk dizi hangisidir?
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Kerem Bürsin’in oynadığı ilk dizi hangisidir?
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Serenay Sarıkaya’nın oynadığı ilk dizi hangisidir?
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Boran Kuzum’un oynadığı ilk dizi hangisidir?
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Eda Ece’nin oynadığı ilk dizi hangisidir?
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Ertan Saban’ın ilk dizisi nedir?
Gelsin Hayat Bildiği Gibi
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Devrim Özkan’ın ilk dizisi nedir?
Gelsin Hayat Bildiği Gibi
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Pınar Deniz’in ilk dizisi hangisidir?
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Neslihan Atagül’ün ilk dizisi hangisidir?
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Kaan Urgancıoğlu’nun ilk dizisi hangisidir?
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Kıvanç Tatlıtuğ'un oynadığı ilk dizi hangisidir?
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Burak Özçivit'in oynadığı ilk dizi hangisi?
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Fahriye Evcen ilk olarak hangi dizide oynadı?
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Engin Altan Düzyatan'ın ilk dizisi nedir?