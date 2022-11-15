Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Ünlü oyuncuların ilk dizilerine ne kadar hakimsin?

Ünlü oyuncuların ilk dizilerine ne kadar hakimsin?

13.11.2022 18:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü isimlerin oynadığı dizileri hepimiz çok iyi biliriz. Ancak bazılarımız var ki şimdilerin ünlüsü, geçmişin parlamaya çalışan yıldızlarını gözünden tanır. Popüler ünlüleri şimdiki dizilerinden tanımak kolay. Peki, ünlü oyuncuların oynadıkları ilk dizilerin kaç tanesini bilebilirsin?

Ünlü oyuncuların ilk dizilerine ne kadar hakimsin?

Bakalım Türk dizi kuşağına ne kadar hâkimsin! Hazırsan, eğlence dolu testimize başlayalım.

Ünlü oyuncuların ilk dizilerine ne kadar hâkimsin?

1/16

Çağatay Ulusoy’un oynadığı ilk dizi hangisidir?

Çağatay Ulusoy’un oynadığı ilk dizi hangisidir?
Medcezir
Adını Feriha Koydum
Üç Kuruş
Çukur
İçerde
2/16

Hazal Kaya’nın oynadığı ilk dizi hangisidir?

Hazal Kaya’nın oynadığı ilk dizi hangisidir?
Adını Feriha Koydum
Aşk-ı Memnu
Genco
Pera Palas’ta Gece Yarısı
Bir Peri Masalı
3/16

Hande Erçel’in oynadığı ilk dizi hangisidir?

Hande Erçel’in oynadığı ilk dizi hangisidir?
Güneşi Beklerken
Güneşin Kızları
Sen Çal Kapımı
Azize
4/16

Kerem Bürsin’in oynadığı ilk dizi hangisidir?

Kerem Bürsin’in oynadığı ilk dizi hangisidir?
Sen Kaç Kapımı
Unutursam Fısılda
Can Feda
Güneşi Beklerken
Şeref Meselesi
5/16

Serenay Sarıkaya’nın oynadığı ilk dizi hangisidir?

Serenay Sarıkaya’nın oynadığı ilk dizi hangisidir?
Peri Masalı
Medcezir
Adanalı
Limon Ağacı
6/16

Boran Kuzum’un oynadığı ilk dizi hangisidir?

Boran Kuzum’un oynadığı ilk dizi hangisidir?
Analar ve Anneler
Vatanım Sensin
Saygı
Şahin Tepesi
Muhteşem Yüzyıl Kösem
7/16

Eda Ece’nin oynadığı ilk dizi hangisidir?

Eda Ece’nin oynadığı ilk dizi hangisidir?
Pis Yedili
Yasak Elma
İlişki Durumu Karışık
Beni Böyle Sev
8/16

Ertan Saban’ın ilk dizisi nedir?

Ertan Saban’ın ilk dizisi nedir?
Avlu
Son Nefesime Kadar
Vo Svetot Na Bajkite
Gelsin Hayat Bildiği Gibi
9/16

Devrim Özkan’ın ilk dizisi nedir?

Devrim Özkan’ın ilk dizisi nedir?
Muhteşem Yüzyıl
Rüya
Vuslat
Gelsin Hayat Bildiği Gibi
10/16

Pınar Deniz’in ilk dizisi hangisidir?

Pınar Deniz’in ilk dizisi hangisidir?
Yargı
Sil Baştan
Vatanım Sensin
Muhteşem Yüzyıl
11/16

Neslihan Atagül’ün ilk dizisi hangisidir?

Neslihan Atagül’ün ilk dizisi hangisidir?
Yaprak Dökümü
Sefirin Kızı
Düş Bahçesi
Kara Sevda
Gecenin Ucunda
12/16

Kaan Urgancıoğlu’nun ilk dizisi hangisidir?

Kaan Urgancıoğlu’nun ilk dizisi hangisidir?
Kara Sevda
Karaoğlan
Sessiz Gece
Yeniden Çalıkuşu
13/16

Kıvanç Tatlıtuğ'un oynadığı ilk dizi hangisidir?

Kıvanç Tatlıtuğ'un oynadığı ilk dizi hangisidir?
Gümüş
Aşk-ı Memnu
Kurt Seyit ve Şura
Kuzey Güney
14/16

Burak Özçivit'in oynadığı ilk dizi hangisi?

Burak Özçivit'in oynadığı ilk dizi hangisi?
Zoraki Koca
Muhteşem Yüzyıl
Eski 18
Çalıkuşu
Kurtuluş Osman
15/16

Fahriye Evcen ilk olarak hangi dizide oynadı?

Fahriye Evcen ilk olarak hangi dizide oynadı?
Çalıkuşu
Asla Unutma
Veda
Yaprak Dökümü
16/16

Engin Altan Düzyatan'ın ilk dizisi nedir?

Engin Altan Düzyatan'ın ilk dizisi nedir?
Koçum Benim
Kurtuluş
Diriliş Ertuğrul
Kadın Her Zaman Haklıdır

İlginizi Çekebilir

Bu testi yalnızca Türkçeyi iyi bilenler çözebilecek!

Bu testi yalnızca Türkçeyi iyi bilenler çözebilecek!

 Bu kült film karakterlerinden kaçını tanıyorsun?

Bu kült film karakterlerinden kaçını tanıyorsun?

 Sen dizideki hangi karaktersin? 11 soruluk test...

Sen dizideki hangi karaktersin? 11 soruluk test...

 Hangi Muhteşem Yüzyıl karakterisin?

Hangi Muhteşem Yüzyıl karakterisin?

 Teste göre ne kadar beyaz yakalısın?

Teste göre ne kadar beyaz yakalısın?

 Testi çöz hangi ülkede yaşaman gerektiğini söyleyelim

Testi çöz hangi ülkede yaşaman gerektiğini söyleyelim

 Bu testte en büyük Marvel hayranları bile tam doğru yapamayacak

Bu testte en büyük Marvel hayranları bile tam doğru yapamayacak

 Bu görseller ruhundaki savaşın cevabını veriyor!

Bu görseller ruhundaki savaşın cevabını veriyor!

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İç çamaşırlı pozları mest etti! Beğeni butonu çöktüİç çamaşırlı pozları mest etti! Beğeni butonu çöktü
Maymun bluzunu indirmeye çalıştı! Engelleyince yüzüne tokat yediMaymun bluzunu indirmeye çalıştı! Engelleyince yüzüne tokat yedi
Eyfel Kulesi’nin önüne taksiyi park edip yetişkin filmi çektilerEyfel Kulesi’nin önüne taksiyi park edip yetişkin filmi çektiler
Anahtar Kelimeler:
Trivia Quiz

En Çok Okunan Trend Haberler

İç çamaşırı giymedi! Ceketinin düğmeleri zor kapanınca...

İç çamaşırı giymedi! Ceketinin düğmeleri zor kapanınca...

2 metrelik atlama ipini cinsel organına soktu! Gören şoke oldu

2 metrelik atlama ipini cinsel organına soktu! Gören şoke oldu

Bir anda kıyıya işkence görmüş cesetler vurdu

Bir anda kıyıya işkence görmüş cesetler vurdu

Mars’tan geldiğini iddia eden çocuk sırra kadem bastı

Mars’tan geldiğini iddia eden çocuk sırra kadem bastı

İlginizi Çekebilir

Canan Karatay net konuştu: Yasaklanmalı! Alkolden farkı yok

Canan Karatay net konuştu: Yasaklanmalı! Alkolden farkı yok

Kanepenin altında bulduğu timsahtan süpürerek kurtulmak istedi!

Kanepenin altında bulduğu timsahtan süpürerek kurtulmak istedi!

Kaçırılmayacak fırsat: Under Armour ayakkabıda 450 TL'nin üzerinde indirim!

Kaçırılmayacak fırsat: Under Armour ayakkabıda 450 TL'nin üzerinde indirim!

Derede gördüğü pitonu atkı gibi boynuna doladı!

Derede gördüğü pitonu atkı gibi boynuna doladı!

Çok az kişi biliyor! Öyle bir etkisi var ki...

Çok az kişi biliyor! Öyle bir etkisi var ki...

Stoklar tükenmeden, fiyatlar yükselmeden uygun fiyata sahip olun! Modadan elektroniğe her şey burada...

Stoklar tükenmeden, fiyatlar yükselmeden uygun fiyata sahip olun! Modadan elektroniğe her şey burada...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.