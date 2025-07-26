Mynet Trend

BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

Ünlü pedofili Epstein'in sevgilisine sınırlı dokunulmazlık tanındı! Onlarca kişinin ismini verdi

Aşırı zenginler için çocukları fuhuşa zorlayan Jeffrey Epstein’in suç ortağı Ghislaine Maxwell'e 'sınırlı dokunulmazlık' tanındı. Epstein’in aynı zamanda sevgilisi de olan Maxwell, onlarca kişinin ismini verdi.

Ünlü pedofili Epstein'in sevgilisine sınırlı dokunulmazlık tanındı! Onlarca kişinin ismini verdi

İnsan kaçakçısı ve çocuk fuhuş çetesi lideri Jeffrey Epstein'in suç ortağı ve sevgilsi Ghislaine Maxwell, ABD Adalet Bakanlığı'ndan 'sınırlı dokunulmazlık' sunuldu.

Ünlü pedofili Epstein in sevgilisine sınırlı dokunulmazlık tanındı! Onlarca kişinin ismini verdi 1

Aşırı zenginlerin müşteri olduğu özel adalarda fuhuşa zorlayan Maxwell, davası bittikten yıllar sonra "dava sürecinde işbirliğinde bulunduğu" için dokunulmazlık aldı. ABC'nin haberine göre Maxwell 7 saat boyunca sorguya alındı. Bu sorgu esnasında söyledikleri kendisine karşı kullanılmaması için dokunulmazlık elde etti.

YETKİLİLER AÇIKLAMA YAPMADI

Avukatı Markus, “Biz hiçbir şey talep etmedik. Bu, ifadesi karşılığında bir şey istediğimiz bir durum değil. Elbette herkes gibi Bayan Maxwell de bir nebze rahatlama görmek ister” dedi.

Ünlü pedofili Epstein in sevgilisine sınırlı dokunulmazlık tanındı! Onlarca kişinin ismini verdi 2

Görüşmelere katılan Adalet Bakan Yardımcısı Todd Blanche, Maxwell’den elde ettiği bilgileri “uygun zamanda” kamuoyuyla paylaşacağını sosyal medya üzerinden duyurdu.

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Başka bir uçağa çarpmamak için düşüşe geçti! Yolcular yerlerinde fırladı, yaralılar var!Başka bir uçağa çarpmamak için düşüşe geçti! Yolcular yerlerinde fırladı, yaralılar var!
Selçuk Bayraktar "Kullanıyoruz" diyerek duyurduSelçuk Bayraktar "Kullanıyoruz" diyerek duyurdu

Anahtar Kelimeler:
pedofili epstein
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Yüz binlerce kişiyi ilgilendiriyor! 'O fayda 7 büyüklüğünde deprem olacak mı?' sorusu yanıt buldu

Yüz binlerce kişiyi ilgilendiriyor! 'O fayda 7 büyüklüğünde deprem olacak mı?' sorusu yanıt buldu

ÖTV zammı ikinci eli vurdu! İlandaki fiyatlar öyle bir değişti ki...

ÖTV zammı ikinci eli vurdu! İlandaki fiyatlar öyle bir değişti ki...

Selçuk Bayraktar "Kullanıyoruz" diyerek duyurdu

Selçuk Bayraktar "Kullanıyoruz" diyerek duyurdu

Binlerce vaka bildirildi, hastaneler doldu taştı! Çin'de virüs paniği...

Binlerce vaka bildirildi, hastaneler doldu taştı! Çin'de virüs paniği...

280 gram doğdu, yaşama ihtimali sıfırdı! Minik bedeniyle rekor kırdı

280 gram doğdu, yaşama ihtimali sıfırdı! Minik bedeniyle rekor kırdı

Genç kızla öpüştü, müstehcen fotoğraf mahkemede ortaya çıktı

Genç kızla öpüştü, müstehcen fotoğraf mahkemede ortaya çıktı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.