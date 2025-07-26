Ünlü pedofili Epstein'in sevgilisine sınırlı dokunulmazlık tanındı! Onlarca kişinin ismini verdi

İnsan kaçakçısı ve çocuk fuhuş çetesi lideri Jeffrey Epstein'in suç ortağı ve sevgilsi Ghislaine Maxwell, ABD Adalet Bakanlığı'ndan 'sınırlı dokunulmazlık' sunuldu.

Aşırı zenginlerin müşteri olduğu özel adalarda fuhuşa zorlayan Maxwell, davası bittikten yıllar sonra "dava sürecinde işbirliğinde bulunduğu" için dokunulmazlık aldı. ABC'nin haberine göre Maxwell 7 saat boyunca sorguya alındı. Bu sorgu esnasında söyledikleri kendisine karşı kullanılmaması için dokunulmazlık elde etti.

YETKİLİLER AÇIKLAMA YAPMADI

Avukatı Markus, “Biz hiçbir şey talep etmedik. Bu, ifadesi karşılığında bir şey istediğimiz bir durum değil. Elbette herkes gibi Bayan Maxwell de bir nebze rahatlama görmek ister” dedi.

Görüşmelere katılan Adalet Bakan Yardımcısı Todd Blanche, Maxwell’den elde ettiği bilgileri “uygun zamanda” kamuoyuyla paylaşacağını sosyal medya üzerinden duyurdu.