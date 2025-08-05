Ünlü pizza zinciri 74 şubesini kapattı! Şirketin gelirleri her geçen ay düşüyor...

Dünyaca ünlü pizza zinciri Papa John's, İngiltere’deki operasyonlarında önemli bir küçülmeye gitti. Jeopolitik belirsizlikler, personel eksikliği ve artan maliyetler nedeniyle geçen yıl 31, mayıs ayında da ise 43 şubenin kapatıldığı ortaya çıktı. Ülkede toplam 74 şube kapandı.

EN BÜYÜK İKİNCİ PİZZA ŞİRKETİYDİ

Kapanan şubelerle birlikte şirketin İngiltere genelindeki mağaza sayısı, bir yıl içinde 524’ten 457’ye düştü. Papa John's, düşük performans gösteren restoranların kapatılmasının kârlılığı artırmaya yönelik stratejilerinin bir parçası olduğunu belirtti. Papa John's, İngiltere'nin ikinci büyük pizza paket servis zinciri olarak biliniyor.