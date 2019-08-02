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Ünlü rapçi ASAP Rocky serbest bırakıldı

zeki.akyurek zeki.akyurek
ÜNLÜLER  | 02.08.2019 21:57 | Son Güncelleme

İsveç’te karıştığı sokak kavgası sonrası tutuklanan ABD’li rapçi ASAP Rocky, yargılandığı mahkeme tarafından serbest bırakıldı.

Ünlü rapçi ASAP Rocky serbest bırakıldı

Başkent Stockholm’de şehir merkezinde karıştığı bir kavga sonucu tutuklu yargılanan ABD’li rapçi ASAP Rocky, İsveç yargısı tarafından serbest bırakıldı. Gerçek adı Rakim Meyers olan ASAP Rocky isimli rap şarkıcısı hakkındaki son karar 14 Ağustos tarihinde verilecek. İstemesi durumunda ASAP Rocky’nin İsveç’ten ayrılarak ABD’ye dönebileceği bildirildi.

İsveç savcısı Daniel Suneson, mahkemeden 30 yaşındaki müzisyenin mahkum edilmesini ve en az altı ay hapis cezası verilmesini talep etmişti. Ancak duruşmada, kavga esnasın tam olarak kimin ne yaptığının belirlenememesi üzerine davanın hakiminin bu karara vardığı belirtildi. ASAP Rocky ise iki korumasıyla birlikte suçlandığı saldırıyı reddetti. Aksine kendisini korumaya çalıştığını iddia etti.

TRUMP DEVREYE GİRMİŞTİ
ABD Başkanı Donald Trump, yaralanma ile biten sokak kavgası sonucu 3 Temmuz’da gözaltına alınan ünlü rapçi için, İsveç yasalarında yer almamasına rağmen kefalet ödemeyi teklif etmişti. İsveç Başbakanı Stefan Löfven ise bunun söz konusu olmadığını söyleyince, Trump hayal kırıklığı yaşadığını dile getirmişti.

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Anahtar Kelimeler:
isveç abd

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