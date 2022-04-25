Ünlü rapçi Berk Bayındır'ın şüpheli ölümünün ardından son paylaşımları ortaya çıktı

31 yaşındaki Beta lakaplı rapçi Berk Bayındır, Kağıthane’deki lüks rezidansın 8. katındaki evinden düşerek hayatını kaybetti. Sevilen rapçinin düşme nedenini henüz bilinmezken sabah saatlerinde meydana gelen olayda çevredeki vatandaşların ihbarıyla bölgeye hemen polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Güvenlik şeridiyle kapatılan olay yerine gelen sağlık ekipleri Bayındır'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekiplerinin ve savcının incelemelerinin ardından genç rapçinin cenazesi, Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Olaya ilişkin arşatırmalar devam ederken rapçinin sosyal medyada yaptığı son paylaşımlarda sevenlerinin dikkatini çekti.

HASTANE ODASINDAN ANLATMIŞTI

Geçtiğimiz aylarda trafik kazası geçiren Berk Bayındır’ın sosyal medyadan takipçilerine seslendiği paylaşım olayın sonrasında gündem oldu.

Motosiklet kazası yaparak sevenlerini üzdüğünü dile getiren Bayındır hastane yatağından yaptığı paylaşıma, “Sevgili beni tanıyanlar...Güzel mesajlarınız, şifa dilekleriniz, kıymetli dualarınız için ne kadar teşekkür etsem azdır.Yaşadığım motor kazasıyla, sevenlerimi endişelendirdiğim için çok üzgünüm. Bana olan inancınız sayesinde güçlü kalabiliyorum. Hâlâ hastanedeyim önümde bir riskli ameliyat daha var. Sağ bacağım alçıda ama his var, yakında yürüyebileceğimi söylüyor doktorlar. Omurgamda ve kaburgamda kırıklar oluşmuş.Ziyaretler, solunumdaki sorunum ve salgın nedeniyle kısıtlanmış durumda. Hepinizi yanımda hissediyorum zaten. Yoğun ilginize minnettârım, umarım hastaneden çıkıp size müjdeler verebilirim. Sağlıcakla kalın.” ifadelerini kullanmıştı.

“HERKESİN İKİ ARABASI VAR”

Hastane odasından attığı videoda sağlık duruma dair sevenlerine bilgilendirme yapan Bayındır, sosyal medya hesabındaki son paylaşımda ise yürüteç ile poz vermişti. Yanında iki tekerlekli sandalyenin bulduğu fotoğrafa ise Bayındır, espirili bir dille “Herkesin iki arabası var” notunu eklemişti.



