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Ünlü Rapçi Ezhel'in ilk ifadesi ortaya çıktı

MAGAZİN HABERLERİ  | 25.05.2018 13:52 | Son Güncelleme

Şarkılarında uyuşturucuya özendirdiği ve kullanımını kolaylaştırdığı suçuyla dün akşam gözaltına alınan Ezhel, "Suç olduğunu bilmiyordum, pişmanım" dedi.

Ünlü Rapçi Ezhel'in ilk ifadesi ortaya çıktı

Müzik dünyasında 'Ezhel' adıyla tanınan, şarkı videoları milyonlarca kişi tarafından internette izlenen ünlü rapçi Sercan İpekçioğlu, bazı şarkılarında uyuşturucu kullanımını özendirdiği ve kullanımını kolaylaştırdığı iddiasıylaçıkarıldığı adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"SUÇ OLDUĞUNU BİLMİYORDUM, PİŞMANIM"

Emniyetteki sorgusunun ardından çıkarıldığı adliyede tutuklanarak cezaevine gönderilen İpekçioğlu'nun Emniyette verdiği ifade ortaya çıktı. İpekçioğlu'nun ifadesinde, "Müzikle uğraşıyorum. Youtube kanalında paylaştığım şarkılarda ve sosyal medya hesaplarımda kullandığım kelimeler ve fotoğrafların suç olduğunu bilmiyordum, pişmanım." dedi.

DAHA ÖNCEDE TUTUKLANMIŞTI

Sercan İpekçioğlu, daha önce şarkılarında uyuşturucuya özendirdiği ve kullanımını kolaylaştırdığı suçlamasıyla gözaltına alınarak adli kontrolle serbest bırakılmıştı.

'Ezhel' ismiyle tanınan ünlü rapçi Sercan İpekçioğlu tutuklandı'Ezhel' ismiyle tanınan ünlü rapçi Sercan İpekçioğlu tutuklandı
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Anahtar Kelimeler:
Rapçi Ezhel ifadesi

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