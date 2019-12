Ünlü rapçi Juice WRLD hayatını kaybetti! Juice WRLD kimdir, neden öldü?

Rap dünyasının tanınmış isimlerinden biri olan ve Lucid Girls, All Girls Are The Same, Robbery gibi şarkılarıyla tanınan Juice WRLD hayatını kaybetti. 21 yaşındaki ünlü rapçi, Şikago havaalanında nöbet geçirerek hayatını kaybetti.

JUICE WRLD KİMDİR?

Juice WRLD gerçek adı Jarad Higgins olan 2 Aralık 1998 doğumlu genç rap sanatçısı. Amerika'nın Chicago eyaletinde dünyaya geldi. Interscope Records adlı Amerikan müzik firmasıyla çalışmaktaydı.Özellikle Lucid Dreams adlı şarkısıyla tüm dünyada ün kazandıve sevilmeye başlandı. Travis Scott, Lil Uzi Vert, G Herbo ile yaptığı şarkılarla da ünlenmeye devam etti.

JUİCE WRLD NEDEN ÖLDÜ?

21 yaşındaki ünlü rapçi Juice WRLD, Chicago Havaalanı'nda nöbet geçirerek hayatını kaybetti. Juice WRLD'ün aşırı doz uyuşturucudan hayatını kaybettiği iddia edildi.