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Ünlü sanatçı Ayten Erman hayatını kaybetti

25.02.2022 00:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk sinemasının ve tiyatrosunun usta oyuncusu Ayten Erman, koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Ayşen Gruda'nın da ablası olan Ayten Erman, Tosun Paşa, En Büyük Şaban gibi unutulmaz filmlerde de rol almıştı.

Ünlü sanatçı Ayten Erman hayatını kaybetti

Uzun süredir koronavirüs tedavisi gören 86 yaşındaki Ayten Erman'ın hayatını kaybetmesi sevenlerini yasa boğdu.

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AYŞEN GRUDA'NIN ABLASIYDI

Erman aynı zamanda usta oyuncu Ayşen Gruda'nın kardeşi olması sebebiyle de tanınıyordu. Gruda ise 23 Ocak 2019'da hayata gözlerini yummuştu.

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AYTEN ERMAN KİMDİR?

Ayten Erman, Ayşen Gruda ve Ayben Erman'ın ablasıdır. Tosun Paşa, En Büyük Şaban, Şendul Şaban gibi filmlerin yanı sıra Kenan Büke Tiyatrosu, Dormen Tiyatrosu, Tuncay Özinel Tiyatrosu ve birçok özel tiyatro ile müzikallerde roller almıştır. Şemsi İnkaya ile evliliğinden bir çocuğu vardır. Cennet Mahallesi (2004), Kaygısızlar (1994) ve Bombacı (1988) gibi yapımlarla tanınmıştır.

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