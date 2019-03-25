Ünlü sanatçı Cengiz Kurtoğlu, kapı kapı dolaşıp AK Parti adayına destek istedi

Sağlık Mahallesi esnafını ziyaret ederek vatandaşlarla günün anısına bol bol hatıra fotoğrafı çektiren Cengiz Kurtoğlu, daha sonra AK Parti Ergene İlçe Teşkilatı’nda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Cengiz Kurtoğlu, burada yaptığı konuşmasında, "Kalbi bütünlükle, samimiyetimle söyleyeyim aramızda sevgiden öte hiçbir menfaat olmayan kalbi birliktelikte bugün hem değerli dostlarıma hem de Adalet ve Kalkınma Partisi Teşkilatını ziyaret ettim. Sevgili başkan adayı mı ziyaret ettim. Kendisine gönül verdiğimi açık açık ifade ediyorum. Başarılı olmasını da açık açık ifade ediyorum. Çünkü bizim bekamız vatan, millet Sakarya’dır. Ergene halkına da çok teşekkür ediyorum tevazularından dolayı bugün değerli gönül dostlarımızla esnaflarımızı ziyaret ettik.

Herkes tebessümle güler yüzle karşıladı bizi. Kendilerine sonsuz teşekkür ediyoruz. Ondan sonra da merkezimizde çayımızı kahvemizi içiyoruz hayırlı uğurlu olsun. İnşallah 1 Nisan’da da şekerli kahve içeceğiz” dedi. "Ben yaşım gereğince 7 torun sahibi olduğum için benim hayattaki menfaatim sevgiden öte hiçbir şey değil" ifadesini kullanan Kurtoğlu, “Buradaki gönül dostları kardeşlerime Çorlu’daki sevgili kardeşlerimle birlikte başkana gidiyoruz, dediler 'hemen' dedim başarılar diliyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Zaten hafta sonu artık bitecek hayırlısıyla.” diye konuştu.